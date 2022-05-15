PSG gökkuşağı renkli forma numaralarıyla Dünya Homofobi Karşıtlığı Günü'nü kutladı

Paris Saint-Germain Cumartesi günü Montpellier karşısına numaraları gökkuşağı rengindeki özel formalarla çıktı.

Şampiyonluğunu önceden ilan eden PSG, Fransız futbolunun homofobi karşıtlığına destek verdiği bu anlamlı günde 4-0'lık skorla kolay bir galibiyet aldı.

Lionel Messi bu sezon ligde ilk kez bir maçta iki gol atarken, PSG'nin diğer sayıları Angel Di Maria ve Kylian Mbappe'den geldi.

PSG gökkuşağı renkli numaraları neden giydi?

Fransız kulüpleri tıpkı geçen yıl olduğu gibi Dünya Homofobi Karşıtlığı Günü'ne dikkat çekmek amacıyla böyle bir girişimde bulundu.

📍👀 A look into the Parisian locker room at the Stade de la Mosson! ⤵️



#MHSCPSG pic.twitter.com/27mpZqP2RV — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 14, 2022

Mayıs 2021'de Ligue 1 ve Ligue 2'de mücadele eden tüm takımlar, Fransa Futbol Federasyonu'nun "homoseksüel ya da heteroseksüel, hepimiz aynı formayı giyiyoruz" kampanyası çerçevesinde sahaya gökkuşağı renkli forma numaralarıyla çıkmıştı.

PSG'nin Twitter hesabından maç öncesinde yapılan paylaşımda, "Dünya Homofobi Karşıtlığı Günü'nde formalarımızda LGBT hareketinin barış ve farklılık sembolü olan gökkuşağı bayrağını taşıyacağız" ifadeleri kullanıldı.

Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in takımı Lille de, Nice'i 3-1 mağlup ettiği maçta renkli forma numaralarıyla mücadele etti.