PSG Georginio Wijnaldum ve Gianluigi Donnarumma transferlerinde sona yaklaştı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen PSG, iki önemli ismi kadroya katmaya hazırlanıyor.

Fransa Ligi'nde şampiyonluğu milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'e kaptıran PSG, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sportif direktörlüğünü bir dönem Antalyaspor'u çalıştıran Leonardo'nun yaptığı Fransız ekibi, iki transferde imza aşamasına geldi.

Liverpool ile olan kontratını uzatmayan ve Barcelona ile büyük oranda anlaşan Georginio Wijnaldum'u ikna etmeyi başaran PSG'nin bu transferi önümüzdeki günlerde resmen duyurması bekleniyor. Hollandalı futbolcuya Barcelona'nın önerdiği ücretin iki katını öneren PSG böylece Katalan ekibine Neymar'ın ardından bir transfer çalımı daha attı.

Donnarumma sürprizi

Wijnaldum'un ardından hız kesmeyen ve serbest oyuncu piyasasının gözde isimlerinden olan Gianluigi Donnarumma'nın transferinde de son aşamaya gelen PSG, Milan'dan ayrılan 22 yaşındaki kaleciye beş yıllık kontrat teklif etti.

Bu teklifi kabul etmesi halinde yıllık 12 milyon euro kazanacak olan Donnarumma'nın kısa süre içinde PSG'ye imza atması bekleniyor.

PSG'nin Wijnaldum'u orta sahada Marco Verratti ile oynatması beklenirken, Donnarumma'nın ise kaleyi Keylor Navas'tan teslim alması bekleniyor. Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid'den Thibaut Courtois transferi sonrası ayrılan Navas'ın kısa bir süre önce sözleşme uzattığı takımında kalması bekleniyor.

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