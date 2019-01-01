PSG - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında PSG ile Galatasaray'ın oynayacağı maçı Istvan Kovacs yönetecek.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 'nın takımı ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Kovacs, 17 Kasım 2018'de A Milli Futbol Takımı'nın İsveç'e 1-0 mağlup olduğu maçında görev almıştı.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.