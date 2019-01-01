PSG - Galatasaray maçı öncesi olay çıktı

Galatasaray’ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesi stadyum çevresinde istenmeyen olaylar yaşandı.

Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında PSG ile karşı karşıya geliyor.

Müsabaka öncesinde Porte de Saint-Cloud’da toplanan taraftarlarına saldırıda bulunuldu.

Fransız polisi yaşanan olaylara müdahale ederken, güvenlik görevlilerinin yoğun çabalarının ardından olaylar yatıştırıldı.

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Galatasaraylı taraftarlar daha sonra polis eşliğinde stadyuma geçiş yaptı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşanan olayların ardından açıklamalarda bulundu.

Albayrak, “Bizim arkadaşlarda bir şey yok. Kimse endişe etmesin. Taraftarlar arasında ufak tefek tartışmalar olabilir. Tribün lideri arkadaşlarla da görüştüm. Endişe edilecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.