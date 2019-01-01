PSG, Galatasaray maçı öncesi Edinson Cavani'den umutlu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında salı günü PSG’yi konuk edecek.

25 Ağustos’tan bu yana sahalardan uzak olan Edinson Cavani, maçında forma giyebilir.

Fransız ekibinde Kylian Mbappe ve Edinson Cavani bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyordu.

Mbappe, PSG’nin ’yu 1-0 yendiği maçta sonradan oyuna girerek 30 dakika şans bulmuştu.

RMC Sport'un haberine göre 1 ayı aşkın süredir sakatlığı bulunan Edinson Cavani’nin de iyileştiği ve pazar günü takımla birlikte çalıştığı ifade edildi.

İki futbolcunun da görev verilmesi halinde Galatasaray’a karşı sahada olmaları bekleniyor.

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PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Bordeaux maçının ardından yaptığı açıklamada Mbappe için “30 dakika oynadı ama çok yorulduğunu söyledi. Galatasaray maçında ona vereceğimiz süreye dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Alman teknik adam, sakatlığı bulunan başka bir isim Mauro Icardi’yi de Galatasaray maçı için Bordeaux deplasmanında riske etmediğini söylemişti.

Gelen son haberlere göre PSG’nin cezalı olan Neymar dışında forvet hattında eksiği bulunmuyor.