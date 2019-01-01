PSG - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Paris Saint-Germain temsilcimiz Galatasaray'ı konuk ediyor.
A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.
Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.
PSG - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.