PSG - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında son maçlar oynanıyor. A Grubu'nda ise PSG ile Galatasaray karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında temsilcimiz 'ı konuk ediyor.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Yoluna UEFA 'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve - maçında da ev sahibi ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Haberin devamı aşağıda

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

PSG - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.