PSG futbolcusu taklidi yaparak oteli kandıran adam kendini hapiste buldu

Paris Saint-Germain ile Athletic Lisieux Pays d'Auge kulüpleri arasında oynanan altyapı maçını izlemeye giden bir Fransız, kendini PSG futbolcusu olarak tanıtınca iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Quest France'ta yer alan habere göre; 28 yaşındaki adam kaldığı oteli oyuna getirmek için profesyonel futbolcu olduğu yalanına başvurdu.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı, 28 Nisan'da Lisieux (Calvados) Mahkemesi'nde yapılan duruşma sonucunda suçlu bulundu.

Neden hapse girdi?

Söz konusu futbolsever, 14 Aralık'ta oynanan Gambardella Kupası maçını izlemek için turnuvanın oynandığı Lisieux şehrine seyahat etti.

Şehirde iki gün geçiren şahısı hapse götüren ise kurnazca olduğunu düşünerek yaptığı plan oldu.

Konaklamayı bedavaya getirmek isteyen sahtekar otel görevlilerine kendini PSG forması giyen profesyonel bir futbolcu olarak tanıttı. Daha önceden 12 sabıkası bulunduğu belirlenen adam otel faturasının menajerine gönderilmesini istedi.

Verdiği numaranın sahte olduğu anlaşılınca sahtekarın maskesi düştü. Otel yetkilileri 227.40 euro'luk fatura için polise başvurdu ve olay yargıya taşındı.

Gambardella Kupası nedir?

Fransa Futbol Federasyonu tarafından 1955 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya 19 yaş altı takımlar katılabiliyor.

Genç oyuncular için önemli bir vitrin niteliği taşıyan bu prestijli turnuvayı son olarak 2019 yılında Saint-Etienne kazanmıştı.

Gambardella Kupası pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenemedi. Son şampiyon Saint-Etienne dört kez ile kupayı en çok kaldıran takım unvanını taşıyor.