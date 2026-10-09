Kabul etmek gerekir ki bu karşılaştırma epey çarpıcı ve bazı noktalarda çok da oturmuyor. Ama özünde yine de bir şekilde yerini buluyor: Hertha BSC bugünlerde Paris Saint-Germain'den bir parça esinti yayıyor.

Neden mi? PSG'nin yıllarca kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu nihayet kazanma gibi büyük bir hedefin peşinden koştuğu biliniyor. Neymar, Kylian Mbappe ve Lionel Messi gibi yüksek maaşlı süper yıldızların Paris ekibini ulaşmak istedikleri yere taşıması gerekiyordu, ancak her seferinde başarısız oldular. Sonra da, bu üç her şeyi gölgede bırakan sıra dışı oyuncudan hiçbirinin artık takımda olmadığı ilk yılda, bir anda Devler Ligi kupası geldi. Üstelik sonraki sezonda bunu bir kez daha tekrarladılar.

Hertha cephesinde ise mümkün olduğunca Avrupa kupalarında kalıcı olmayı hedefleyen "Big City Club" olarak gürültülü şekilde başarısız olan sahneleme daha birkaç yıl öncesine dayanıyor. O yükseliş hiçbir zaman kağıt üzerinden gerçeğe taşınamadı ve en geç 2023'teki küme düşüşle birlikte çöpe gitti. Sonrasında Hertha çok daha mütevazı davranmak zorunda kaldı, ancak 2. Bundesliga kozmosu içinde yine de göz alıcı bir ekip olmayı sürdürdü; en azından başkent temsilcisini, kendi öz anlayışına göre ait olduğu yer olan Bundesliga'ya geri taşımak umuduyla kadroya katılan büyük isimler açısından. Fabian Reese, Michael Cuisance, Diego Demme ya da Michal Karbownik bu isimlerdi. Ancak yükselme projesi son üç yılda da başarıya ulaşmadı.

Hertha BSC neden Fabian Reese ve arkadaşlarını sattı?

Peki değişim tam da şimdi mi geliyor; yani yıldızların ve en çok kazanan oyuncuların büyük bölümü ayrılmışken? PSG'nin aksine Hertha'da bu dikkat çekici kan kaybının arkasında doğrudan mali nedenler var. Mali açıdan sıkışık durumdaki Berlin ekibinin borç yükünü adım adım azaltmak için paraya ihtiyacı vardı ve bu nedenle en tanınmış oyuncularını satmak zorunda kaldı. Reese (VfL Wolfsburg'a), kaleci Tjark Ernst (Feyenoord Rotterdam'a) ve Cuisance'dan (RC Lens'e) toplam 16,5 milyon euro bonservis geliri elde edildi. Buna ek olarak Karbownik'e (bonservissiz olarak Basaksehir'e) ve Demme'ye (kariyer sonu) artık ödenmeyecek yüksek maaşlardan da tasarruf edildi.

Gelecek maçlar BSC Bundesliga II 07:30 GFT

Üstelik altyapıdan çıkan değerli isimler arasında yer alan süper yetenek Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen'e) ve hücum oyuncusu Marten Winkler de (RSC Anderlecht'e) satılınca, Hertha yaz döneminde yaklaşık 30 milyon euroluk transfer geliri elde etti. Buna karşılık birçok yerde, bir yıl önce hâlâ bir numaralı yükselme adayı olarak gösterilen Yaşlı Hanım'ın bu devasa kalite kaybını sportif açıdan nasıl telafi edeceğine dair şüphe hakimdi.

Acaba düşüş potansiyeli taşıyan zorlu bir sezon mu kapıdaydı? Üstelik çok sayıdaki önemli ayrılığa rağmen sezon başlangıcına iki hafta kala henüz tek bir yeni transfer bile yapılmamıştı. Berlin ekibi, o noktada 36 Alman birinci ve ikinci lig kulübü arasında hâlâ yeni oyuncu transfer etmeyen tek takımdı. Genel müdür Dr. Peter Görlich de sabır isterken, "Stratejinin işleyeceğine inanmamız gerekiyor. Bu kulüp, bizim işi ciddi ve sağlam şekilde yapmamızı hak ediyor" demek zorunda kaldı.

Getty Images

Yaklaşık iki buçuk ay sonra Hertha, yaz dönemindeki soru işaretlerini şimdilik kocaman ünlem işaretlerine dönüştürmüş durumda. 2. Bundesliga'da hâlâ puan kaybı yaşamayan tek takım olan başkent ekibi, ilk altı maçtan çıkardığı altı galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor; küme düşen Wolfsburg'un yedi puan önünde yer alarak dördüncü sıraya karşı şimdiden küçük bir tampon da oluşturdu. Söz konusu "mini PSG etkisi" en azından şu anlık tablo itibarıyla ortaya çıkmış durumda.

Hertha BSC'nin yeni oyun stilini öne çıkaran unsurlar

"Nasıl oynamak istediğimize dair yeni bir anlayış yerleştirdik" diyen teknik direktör Stefan Leitl için, hayal kırıklığı yaratan geçen sezona rağmen görevde tutulmasının ardından gelen bu oyun değişimi rüya başlangıcın temel taşlarından biri. Yeni Hertha futbolunun ana hatları şöyle: Yüksek tempolu, saha genelinde adam adama, daha önde ve daha agresif pres, buna ek olarak top kazanımlarının ardından kaleye daha doğrudan giden bir yapı. Kısacası Berlin ekibinin oyunu daha cesur ve daha cüretkar hale geldi; yakın geçmişe kıyasla daha az tutuk bir görüntü veriyor.

Leitl, Bild'e yaptığı açıklamada, "Yoğun oynuyoruz, bunun yanında futbol olarak da iyi bir görüntü veriyoruz. Cesuruz, baskınız" dedi ve değişen yaklaşımın "eldeki kadroya daha uygun biçimde şekillendiğini" vurguladı. Buna uygun olarak, savunmanın merkezinde altyapıdan yetişen Linus Gechter ile mükemmel işleyen bir ikili oluşturan stoper Niklas Kolbe de kısa süre önce Hertha'nın internet sitesine şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu oyun tarzı bana çok uygun, çünkü hızım üzerinden çok şey yapıyorum. Neredeyse tüm saha boyunca açık alanda bire bir oynandığında, bazen rakibin ceza sahası önünde oluyorum ama birkaç saniye içinde yeniden bizim ceza sahamıza dönmem gerekiyor, bu da çok sayıda koşu düellosu demek. Ve bu tür durumlarda kendimi rahatsız hissetmiyorum, tam tersine. Güçlü yönlerimi özellikle derin topları savunmada görüyorum."

Hertha'nın sonunda kadroya katabildiği az sayıdaki takviye ise şimdiye kadar büyük ölçüde anlamlı güçlendirmeler olduklarını gösterdi. Bunların başında da, 1. haftadan önce transfer edilebilen dört yeni isim arasındaki tek oyuncu olan Oluwaseun Adewumi geliyor. FC Burnley'den kiralanan 21 yaşındaki Avusturyalı, ligdeki ilk altı maçında üç gol attı ve hücumda ciddi hareketlilik sağladı.

Yeni transfer Pedersen, Hertha'nın yeni futboluna hayran: "Bence bu harika"

FC Augsburg'dan 150 bin euroluk bir fırsat transferi olarak gelen ve bonservis ödenen tek yeni oyuncu olan Mads Pedersen, dörtlü savunmanın solunda hiçbir uyum süresine ihtiyaç duymadan tam isabet çıktı, şimdiden iki asist yaptı. Heyecanlı Pedersen, 2026/27 sezonundaki altıncı ikinci lig maçında gelen altıncı galibiyet olan ve milli ara öncesinde oynanan Dresden'deki 2-1'lik zaferin ardından, "Burada yaşananlar çılgınlık. Çok riskli oynuyoruz. Bence bu harika. Teknik direktör bana ileri çıkmak için çok imkan tanıyor" sözleriyle hayranlığını dile getirdi.

Bayer Leverkusen'den kiralanan Farid Alfa-Ruprecht ise en azından joker özelliklerini şimdiden gösterdi; Osnabrück deplasmanındaki 3-1'lik galibiyette bitime kısa süre kala rahatlatan üçüncü golü attı. Yalnızca Club Brügge'den kiralanan santrfor Gustaf Nilsson şimdiye kadar henüz iz bırakamadı ve biraz daha uyum süresine ihtiyaç duyuyor.

Ama zaten Hertha bir ya da iki iç çıkış yapan isme de güvenebiliyor; bu oyuncular bir anda çok daha önemli hale geldi. Örneğin orta saha oyuncusu Kevin Sessa ile hücum oyuncusu Jon Dagur Thorsteinsson, daha önce neredeyse gözden çıkarılmış oyuncuların, yerleşik büyük isimlerin ayrılığı onlara gerekli alanı açtığında bir anda bambaşka bir role bürünmesi olgusunu temsil ediyor.

Sessa geçen sezon çoğunlukla sadece rotasyon oyuncusuyken ve Thorsteinsson da 2026'nın ilk yarısında sonunda neredeyse hiç süre alamadığı için Brann Bergen'e, Norveç'e kiralanmışken, bu ikili şimdi takımın vazgeçilmezi durumunda ve olağanüstü sezon başlangıcında büyük pay sahibi. Pedersen, Dresden'de uzaktan attığı iki şık golle geri dönüşü başlatan Thorsteinsson için takdir dolu şekilde, "Bizim İzlandalı Messi'miz" diye şakalaştı.

Altyapıdan çıkanlar Hertha DNA'sını güçlü tutuyor

Zorunlu tasarruf politikasının bir başka olumlu yan etkisi de Hertha'nın, bir süredir ilan ettiği şekilde kendi akademisinden çıkan Berlinli gençlere profesyonel takımda daha fazla şans verme yolunu kararlılıkla sürdürmesi oldu. Henüz 13 yaşında Hertha'ya gelen 20 yaşındaki Soufian Gouram düzenli olarak forma giyiyor; 19 yaşındaki Boris Mamuzah Lum da 20 yaşındaki Selim Telib ve 17 yaşındaki Jerome Diallo gibi üst seviyeye göz kırpıyor. Gechter ve Julian Eitschberger altyapıdan çıkan iki as oyuncu konumundayken, Pascal Klemens ile Marton Dardai de kadroda önemli roller üstleniyor. Bu isimler Hertha DNA'sını temsil ediyor, aidiyet ve sahicilik sağlıyor.

Getty Images

Leitl de buna uygun şekilde, "Herkesin neyin söz konusu olduğunu anladığı hissine kapılıyorum" diyor. Yaz aylarında çok fazla kalite kaybeden takım kendisini yeniden buldu, birlikteliğin de yerinde olduğu görülüyor. Buna işaret eden unsurlardan biri de genç sezonda yerleşen bir mutfak ritüeli: Ligdeki şu ana kadarki dört deplasman galibiyetinin tamamının ardından takım, Berlin-Charlottenburg'da hep birlikte döner yemeye gitti ve üç puanı zaman zaman gecenin ilerleyen saatlerine kadar böyle kutladı. Yeni transfer Pedersen, "Daha önce hiç Berlin döneri denememiştim, inanılmaz güzelmiş. Biz yeni gelenler hemen hepimizin bir aile olduğu hissine kapıldık. Takım müthiş" diyerek memnuniyetini anlattı.

İyi takım ruhuna dair bir başka işaret de şu: Hertha son dönemde sahadaki zor durumları etkileyici şekilde aştı. Braunschweig deplasmanındaki 5-3'lük galibiyette 0-2'lik geri düşüşten dönüş yapıldı, Dresden'de de 0-1'in ardından geri dönüş geldi. Magdeburg karşısındaki 2-1'lik galibiyeti ise Berlin ekibi, orta sahanın patronu Paul Seguin'in yaklaşık bir saat sonra gördüğü kırmızı kartın ardından tamamlamayı başardı.

Özgüven bakımından maksimum verimle dolup taşan Hertha'nın, 2027'de gerçekten yeniden Bundesliga ekibi olabilmek için bu rüya başlangıcı önümüzdeki hafta ve aylarda teyit etmesi gerekiyor. Belki de ek bir motivasyon daha var: Union, Hertha'nın uzun süredir başkentin bir numarası olma unvanını elinden almış olsa da bu açıdan da bir yeniden doğuş mümkün görünüyor. Çünkü Hertha'nın büyüleyici sezon başlangıcının karşısında, Demirliler'in bir üst ligdeki korkunç başlangıcı duruyor; Union dört maçta topladığı bir puanla sondan ikinci sırada. Böylece yeniden yapılanan Hertha'nın, Berlin'in birinci gücü konumuna geri dönmesi de mümkün olabilir.