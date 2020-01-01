PSG - Dortmund maçı seyircisiz oynanacak

Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı seyircisiz oynanacak.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilen spor müsabakaları arasına PSG - Dortmund maçı da eklendi.

Paris emniyetinden yapılan açıklamada, yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verildiği açıklandı.

Başta İtalya olmak üzere Avrupa kıtasında yaygınlaşan virüs nedeniyle maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Ligin bir süreliğine askıya alınması da gündemde. Salgından EURO 2020 başta olmak üzere UEFA organizasyonlarının da ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

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PSG ile Dortmund arasında 'da oynanan ilk maç, devinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.