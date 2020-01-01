PSG doğruladı! "Cavani ayrılmak istiyor"

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Edinson Cavani'nin ayrılmak isteğini değerlendireceklerini dile getirdi.

Sportif Direktörü Leonardo, Edinson Cavani'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini ve 'den gelen teklifi reddettiklerini açıkladı.

Uruguaylı futbolcunun adı uzun bir süredir Madrid ekibiyle anılıyordu ancak resmi olarak olası transfer reddedildi.

Geçtiğimiz gün Lorint karşı alınan galibiyet sonrası konuşan Leonardo, Cavani'nin geleceğinin soru işaretleriyle dolu olduğunu ve gelecek yeni tekliflerin kulübün istediği rakamlarda olması gerektiğini söyledi:

"Cavani için her zaman aynı şeyi söyledik. Kulüpte kalmasını umuyorduk. Bugün ise ayrılmak istediğini söyledi. Durumu değerlendiriyoruz. Atletico Madrid'den bir teklif aldık ancak onun değerinde bir ücret değildi. Yine de Cavani'nin Şubat ayında burada olacağını düşünmüyorum. Söylenecek pek bir şey yok. Onu satmayı hiç düşünmemiştik."

Leonardo aynı zamanda 32 yaşındaki futbolcunun ayrılması durumunda potansiyel oyuncular olduğunu belirtse de, oyuncunun ayrılışı için acele etmeyeceklerini söyledi:

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"Her yerde oynayabilecek oyuncularımız var. Ama Cavani gibi bir oyuncunun yerini doldurmak çok zor. Dediğim gibi onu satmayı hiç düşünmemiştik ama saygı duyuyoruz. En önemlisi herkesin isteklerini dengeleyebilmek."

Cavani bu sezon PSG formasıyla 14 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.