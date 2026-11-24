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PSG, en önemli iki oyuncusundan muhtemelen sezon sonuna kadar yararlanamayacak. Bu nedenle Paris ekibi, kış transfer dönemini daha yakından takip edebilir.

Cumartesi akşamının erken saatlerinde Paris Saint-Germain'in Nice deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyette takımını geçici olarak 2-1 öne geçiren golü attığında sevinçten havalara uçmuştu. Ancak her şey, talihsiz 39. dakikada anlamını yitirdi.

Son derece talihsiz bir pozisyonda Desire Doue, rakip müdahalesi olmadan dizini ters çevirdi ve acıyla bağırdı . Takım arkadaşları sağlık ekibini hemen sahaya çağırdı. Doue'nin ağır bir sakatlık geçirdiği kısa sürede anlaşıldı. Ertesi gün 21 yaşındaki oyuncu ve PSG için acı haber geldi: Khvicha Kvaratskhelia'nın ekim ayında aynı sakatlığı yaşamasından neredeyse tam bir ay sonra Doue'nin de çapraz bağları koptu .

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İki yıldızın da aynı ağır sakatlığı yaşadığı kesinleştikten kısa süre sonra Kvaratskhelia, Instagram hikâyesinde Doue'ye "Güçlü kal kardeşim" diye seslendi. "Bunu atlatacağız, yakında yine birlikte sahada olacağız, güleceğiz ve en sevdiğimiz şeyi yapacağız. Hepimiz yanındayız."

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PSG, üst üste kazanılan iki Şampiyonlar Ligi zaferinin kilit isimlerinden aylarca yoksun kalacak

Paris, başarılarla geçen son iki sezonun ve üst üste kazanılan iki Şampiyonlar Ligi zaferinin iki kilit isminden muhtemelen bu sezonun kalanında yararlanamayacak. Yalnızca Kvaratskhelia'nın mayıs sonundaki son aşamada sahalara dönebileceğine dair hâlâ bir umut var.

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Her hâlükârda soru şu: PSG, teknik direktör Luis Enrique'nin en önemli oyuncularından ikisinin, Fransa şampiyonunun hücum gücüne damga vuran iki ismin aylarca forma giyemeyecek olmasına nasıl karşılık verecek? Para harcamaktan çekinmediği bilinen Paris ekibi, yaklaşan kış transfer döneminde hücum hattına takviye yapacak mı?

Önce PSG'nin kadrosundaki alternatiflere bakalım. Paris'in korkulan hücum üçlüsünden yalnızca Ousmane Dembele sağlıklı durumda, ancak 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi sık sık sakatlık yaşıyor. Son olarak yine uyluğunda bir sorun hissetti. Dembele, bu sezon şimdiye kadar yalnızca beş kez ilk 11'de yer aldı.

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Kvaratskhelia ve Doue'nin yokluğunda Dembele'nin fiziksel sorunlarını geride bırakması PSG için daha da önemli. Dışarıdan bakıldığında, artan sorumluluğun diğer hücum oyuncularını nasıl etkileyeceği de büyük merak konusu.

PSG'nin kadrosunda hangi alternatifler var?

Geçen yaz kadroda büyük bir değişim yaşansa da PSG'nin elinde hâlâ üst düzey seçenekler var. Paris ekibinin Bradley Barcola'nın Liverpool'a gitmesine izin vermesi , geriye dönüp bakıldığında elbette büyük bir talihsizlik. Fransa milli takım oyuncusu şimdi takımın değişmez isimlerinden biri olurdu; Paris'te kalmak için istediği de buydu. Ancak en büyük maçlarda sık sık Dembele, Doue ve Kvaratskhelia'nın gerisinde kaldığı için Barcola, Liverpool'da yeni bir meydan okuma aradı.

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Geçen yaz üç hücum oyuncusu daha Fransa'nın başkentinden ayrıldı: Goncalo Ramos Milan'a, altyapıdan yetişen Ibrahim Mbaye Aston Villa'ya, Kang-in Lee ise Atletico Madrid'e gitti. PSG, ayrılan hücum oyuncularından toplamda yaklaşık 290 milyon euro gelir elde etti. Bu gelirin ancak yarısına yakını yeniden yatırıldı ve paranın büyük bölümü Barcola ve diğerlerinin yerini alacak oyunculara harcandı.

Kanatlar için gelecek vadeden iki heyecan verici genç oyuncu geldi: Ajax'tan 45 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Mika Godts (21) ve Monaco'dan 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maghnes Akliouche (24). İkisi de şimdiden iz bıraktı, ancak Akliouche daha fazla istikrar gösterdi.

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Fransa milli takım oyuncusu, PSG'nin yıldızlarla dolu kadrosuna uyum sağlamakta görünüşe göre daha az zorlandı ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici performanslar sergiledi. Ekim ayında Manchester City deplasmanındaki 4-2'lik galibiyette attığı gösterişli gol ve kasım başında Villarreal deplasmanında alınan 6-0'lık galibiyette yaptığı iki asist bunlara örnek.

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Akliouche, Kvaratskhelia ve Doue'nin yerini en azından zaman zaman başarıyla doldurabileceğini şimdiden gösterdi. Ajax'ta sık sık göz dolduran Godts ise Eredivisie'den şu anda belki de dünyanın en iyi takımına geçişe henüz tatmin edici biçimde uyum sağlayamadı. Belçika milli takım oyuncusu PSG'de hâlâ biraz zorlanıyor. Barcelona'dan 48,5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen dünya şampiyonu Ferran Torres de yeni kulübünde şimdiye kadar istikrarlı biçimde ikna edici olamadı.

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Gelecek vadeden bazı oyuncular ise daha fazla süre ve kendilerini gösterme fırsatı bulmayı umabilir. Bunların başında, son beş resmi maçta dört gol ve iki asistle dikkat çeken Senny Mayulu (20) geliyor. Altyapıdan yetişen Quentin Ndjantou (19) da fırsat bekliyor. Yılın başında Barcelona'dan Paris'e transfer olan 18 yaşındaki Dro Fernandez de öyle.

PSG yeni bir Kvaratskhelia bulmayı mı umuyor?

Yine de bu olağanüstü sakatlık şanssızlığı karşısında Enrique'nin ocak ayında bir hücum oyuncusu daha istemesi elbette mümkün. PSG, yaklaşık iki yıl önce ses getiren bir kış transferinden çok iyi sonuç almıştı: Fransızlar, Ocak 2025'te Kvaratskhelia'yı Napoli'den 80 milyon euro bonservis bedeliyle Paris'e getirdi. Gürcü oyuncu, sonraki aylarda kulüp tarihinin uzun zamandır beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin kilit parçalarından biri hâline geldi.

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Kvaratskhelia, hedeflenen üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasına giden yolda büyük olasılıkla katkı sağlayamayacak. Onun yerine sezon ortasında gelecek başka bir sıra dışı yetenek bunu yapabilir mi? Junior Kroupi muhtemelen en az Kvaratskhelia kadar pahalı olacaktır.

PSG'nin geçirdiği sakatlıklarla dolu ayın ardından, olası kış transferleri konusunda Paris'te en çok konuşulabilecek isim Bournemouth'un Fransız oyuncusu olabilir. Kroupi güçlü driplingi ve olağanüstü top kontrolüyle öne çıkıyor; gol tehdidi yaratıyor ve son derece hızlı. Ayrıca farklı mevkilerde oynayabiliyor: Bournemouth'ta çoğunlukla santrfor olarak görev yapsa da sol kanatta da rahatlıkla oynayabilir.

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Son olarak Fransa milli takımında da sol kanatta oynadı. Büyük Zinedine Zidane, kasım ortasında İtalya'da alınan 3-1'lik yenilgide ona ilk milli maçında şans verdi. Üç gün sonra Kroupi, Türkiye'ye karşı 2-1 kazanılan maçta yedek kulübesinden gelip sol tarafta yarım saate yakın süre aldı ve bu fırsatı ilk milli takım golünü atarak değerlendirdi.

Marco Rose, Junior Kroupi'yi kaybetmekten endişelenmeli mi?

Lorient altyapısında yetişip 2025'te Bournemouth'a transfer olan 20 yaşındaki oyuncuya talep büyük. Premier Lig'in bazı devlerinin yanı sıra PSG ve Barcelona'nın da Kroupi'yle ilgilendiği söyleniyor. Kısa süre önce The Athletic tarafından aktarıldığına göre milli takıma yeni seçilen oyuncu, İngiltere'den ayrılmaya daha sıcak bakıyor ve asıl hayalindeki kulüp Barcelona.

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Ancak mali sıkıntı yaşayan Katalanların, Bournemouth ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Kroupi'nin bonservis bedelini karşılayıp karşılayamayacağı belirsiz. Dolayısıyla PSG'nin araya girme şansı var. Özellikle de bu kış harekete geçerse.

Ancak başarılı bir Alman teknik direktör bundan hiç hoşlanmayacaktır: Bournemouth ile çıktığı son dokuz resmi maçı kazanan ve Premier Lig'de beşinci sıraya yükselen Marco Rose , Kroupi'ye giderek daha fazla görev vermek istiyor. Büyük potansiyel taşıyan Fransız oyuncu, ayak sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki ayını kaçırdı ve ekim sonundan bu yana kademeli olarak yeniden takıma dahil ediliyor.

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Kroupi, Rose'un zaten oldukça başarılı olan takımının oyununa yeni bir boyut katabilir. PSG'nin iki yıldızının sakatlığından sonra gerçekten harekete geçmesi, Bournemouth için bu yüzden daha da can sıkıcı olur.

Bournemouth açısından iyi haber şu: Paris ekibi elbette transfer seçenekleri arasından başka birçok tanınmış hücum oyuncusunu da değerlendirmeye aldı ve görünüşe göre Bundesliga'yı yakından izliyor. İspanyol gazetesi as, iki çapraz bağ sakatlığının ardından PSG'nin başlıca adaylarından biri olarak RB Leipzig'den Antonio Nusa'yı gösteriyor. Kroupi ve 21 yaşındaki Norveçlinin yanı sıra Paris ekibinin olası transfer listesinde çok sayıda başka oyuncu da bulunuyor. as'a göre bunlar arasında Gianluca Prestianni (Benfica), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) ve hatta Bayern Münih'ten Luis Diaz da var.