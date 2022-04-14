Paris Saint-Germain kulübünün 'GOAT' isimli alışveriş platformuyla imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında, Lionel Messi ve takım arkadaşlarını bu kelimeyi formalarında taşırken göreceğiz.

PSG ile GOAT arasındaki anlaşma 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren marka takımın hem antrenman, hem de maç formalarında yer alacak.

İnternet üzerinden lüks giyim ürünlerinin ve aksesuarların satıldığı bir platform olan GOAT'un dünya çapında 30 milyonun üzerinde üyesi var.

Mbappe'nin yokluğu dikkat çekti

Yeni formaların tanıtım görsellerinde Messi'nin yanı sıra Neymar, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi yer aldı.

Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı öne sürülen Kylian Mbappe'nin yokluğu ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

🆕📲👕@PSG_English and @goatapp, the global lifestyle platform announce a major multiyear global partnership that will see 𝗚𝗢𝗔𝗧 become the new official sleeve partner of the club from next season, with upcoming avant-garde collaborations ❤️💙https://t.co/QpMHdtYC9b — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 14, 2022

PSG'nin sponsorluklardan sorumlu yöneticisi Marc Armstrong yapılan anlaşmayı şu sözlerle anlattı:

"GOAT'a Paris Saint-Germain ailesine hoşgeldin demekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla GOAT, formamızda yer alan sınırlı sayıdaki sponsorların arasına katılıyor."

"GOAT kulüp için ideal bir partner. Bu ortaklık dünya çapındaki futbolseverlerin gözündeki spor ve stil ikonu imajımızı pekiştirecek. Taraftarları mutlu etmek için heyecan verici ve yaratıcı deneyimler yaratacağız."

GOAT'un kurucu üyesi ve CEO'su Eddy Lu ise şöyle konuştu:

"Paris Saint-Germain dünyanın en önemli kulüplerinden biri. Global kitlemizi büyütme yolunda onlarla ortaklık kurduğumuz için mutluyuz."

"İki büyük markayı bir araya getirerek dünyanın dört bir yanındaki sporcuları, sanatçıları ve futbolseverleri aynı çatı altında topluyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda gelişecek yaratıcı ortaklıklar sayesinde iki tarafın da güçlü yanlarına oynayan bir anlaşma."

Messi'ye neden GOAT deniyor?

GOAT, 'greatest of all time - tüm zamanların en iyisi' teriminin kısaltılmış hali. Futbol kariyerinde elde ettiği inanılmaz başarılar bu unvanın Messi'ye yakıştırılmasını sağladı.

'Goat' aynı zamanda İngilizcede 'keçi' anlamına geliyor. Sosyal medyada Messi için keçi emojisi kullanılmasının nedeni bu.

Yedi kez ile Ballon d'Or'u en çok kazanan oyuncu olan Messi, Barcelona ve Arjantin milli takımının tarihteki en golcü ismi.

17 yıllık Camp Nou macerası boyunca sayısız kupa kaldıran Messi geçen yaz kontratının sona ermesiyle İspana'dan ayrılarak PSG'ye imza atmıştı.

PSG formasıyla sekiz gol ve 13 asist kaydeden Messi, 2022/23 sezonundan itibaren lakabı haline gelen 'GOAT' kelimesini kolunda taşıyacak.