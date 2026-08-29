“Ballon d'Or, sadece Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandı diye bir oyuncuya verilemez” diyen Portekizli, Pazar günü iç sahada Estadio Santiago Bernabeu'da ligin yeni ekibi FC Malaga'ya karşı oynanacak maç öncesinde Eflatun-Beyazlılar'ın basın toplantısında konuştu.

Bunun yerine böyle bir ödülün, bir çağa damga vuran ve aktif kariyerleri sona erdikten sonra da spora yoklukları hissedilen isimlere verilmesi gerektiğini söyledi. Mourinho, “Benim için Ballon d'Or, futbolu bıraktıklarında onları sonsuza dek özleyeceğimiz oyunculardan birine gitmeli. Maradona'yı, Ronaldinho'yu, Ronaldo'yu, Cristiano'yu, Messi'yi, Zizou'yu, Lothar Matthäus'u... Bu insanları özlüyorum” dedi.

Mourinho'nun argümanına göre öncelikli olarak takım başarıları ödüllendirilecekse, buna daha uygun alternatifler var. “Şampiyonlar Ligi'ni onurlandırmak istiyorsanız, Ballon d'Or'u takımın temsilcisi olan Luis Enrique'ye verin; teknik direktör Ballon d'Or'unu. Ya da İspanya Milli Takımı'na verin. Elbette Mister De la Fuente teknik direktör Ballon d'Or'unu hak ediyor. Tarihe geçecek bir takım için büyük ödül bu olurdu” ifadelerini kullandı.

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Jose Mourinho, Ballon d'Or'un verilişini nasıl eleştiriyor?

Ona göre bireysel performans seviyesi ayrı değerlendirilmek zorunda. Mourinho, “Başka bir şey de dünyanın en iyi oyuncusu. Onun ne Paris Saint-Germain'den ne de İspanya Milli Takımı'ndan olması gerekir” dedi ve şöyle devam etti: “Dünyanın en iyi oyuncusu iki, üç ya da dört kişi ve onların kim olduğunu, nerede olduklarını biliyoruz. Ve onlar burada. Bu yaz bireysel olarak kimin tarih yazdığını da biliyoruz.”

Ayrıca 63 yaşındaki teknik adamın, karar vericilerin kriterlerine ilişkin şüpheleri de dikkat çekiyor. Mourinho, “Belki Ballon d'Or biraz da siyasi bir şeydir. Ve siyaset işin içine girdiğinde artık o kadar hoşuma gitmiyor. Ballon d'Or hakkındaki fikrimi biliyorsunuz. Şimdi ne İspanya Milli Takımı'nda ne de Paris Saint-Germain'de yeni bir şey icat edeceğiz. Oyuncular mı? Bu başka bir şey” dedi.

Ballon d'Or'un 70. töreni 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak ve beraberinde özel bir yenilik getirecek. Jübile vesilesiyle prestijli gala ilk kez Paris'te değil, Londra'da düzenlenecek. 1956'dan bu yana France Football her yıl geçen sezonun en iyi oyuncusunu Ballon d'Or ile ödüllendiriyor.

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Ballon d'Or'un verilişi nasıl işliyor?

Ballon d'Or ödülü için 1 Ağustos 2025 ile 31 Temmuz 2026 arasındaki dönem değerlendiriliyor. Bu nedenle kulüp düzeyindeki performansların yanı sıra Kuzey Amerika'daki 2026 Dünya Kupası da değerlendirmeye dahil ediliyor.

Oylamayı, FIFA dünya sıralamasında en iyi 100 ülke arasında yer alan ülkelerden toplam 100 gazeteci yapıyor. Her medya temsilcisi resmi kısa listeden kendi ilk 10'unu seçiyor ve kademeli puan dağıtıyor: İlk sıradaki 15 puan, ikinci 12, üçüncü 10, dördüncü 8 ve beşinci 7 puan alıyor. Altıncıdan 10'unculuğa kadar olan sıralar ise 5, 4, 3, 2 ve 1 puanla ödüllendiriliyor.

Ballon d'Or: Son 10 kazanan

Yıl Kazanan 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 verilmedi 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi







