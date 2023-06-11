Premier Lig'in yıldızı Zaha'ya Avrupa devinden büyük bir ilgi var.

NE OLDU? Le Parisien'e göre PSG, Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan Zaha ile sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Kulüp, sırasıyla Real Madrid ve Inter Milan'dan Marco Asensio ve Milan Skriniar'ı kaptı ve şimdi Premier Lig'de fırtına gibi esen kanat oyuncusunu transfer etmeye çalışacak.

BÜYÜK RESİM: PSG'nin futbol direktörü Luis Campos'un, Fildişi Sahili oyuncuyu takımın kampına yetiştirmek için görüşmelere başladığı aktarılıyor.

Campos'un, Zaha'nın becerisini ve çok yönlülüğünü takdir ettiği söyleniyor. Campos, bir dönem Galatasaray'da da çalışmıştı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'ın da Zaha'yı izlediği ve onu Suudi Arabistan'a transfer etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

VE DAHA FAZLASI: Zaha'nın Marsilya ile de bağlantısı olduğu söylenirken Fenerbahçe'nin de Fildişili yıldızla ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Tarihler 2015 yılını gösterdiğinde Palace formasını giyen yıldız forvet, kulüp için toplam 458 maça çıkarken 90 gol atıp 76 asist yaptı.

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ZAHA İÇİN SIRADA NE VAR? Birçok takımın transfer listesinde bulunan Zaha'nın, Palace ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.