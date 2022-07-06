Genç Hollandalı, PSG'den ayrılmaya karar verip PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sona eren Xavi Simons, başkent kulübü ile kontratını yenilemedi.

Daha fazla süre almak isteyen Hollandalı orta saha, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile sözleşme imzaladı.

Simons, takımdan ayrıldıktan sonra PSG'nin yıldızlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ne söylendi?

ESPN'e konuşan Simons, PSG'deki dönemiyle ve ayrılığıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Her gün dünya yıldızlarıyla antrenman yapıyordum ama maç oynamak da önemli.

"O oyunculardan çok şey öğrendim ama artık 19 yaşına girdim. Bu yüzden kendimi geliştirmek için bu adımı atmam gerektiğini düşünüyorum."

Geçen sezon olağanüstü bir takımın parçası olduğunun farkında olan Simons, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekten inanılmazdı. Bir daha böyle iyi bir takımı bir arada göreceğinizi sanmıyorum.

"Televizyonda gördüğünüz insanlarla soyunma odasında olmak harikaydı. Onlara çok minnettarım."

Simons, PSV'de kendisini kanıtlayabilecek mi?

Genç orta saha oyuncusu şimdi Eredivisie'de kendisini kanıtlamak zorunda kalacak. Simons, PSV Eindhoven'da teknik direktör Ruud van Nistelrooy'un emriyle gelişecek.

19 yaşındaki orta saha, hocası ile ilgili şunları söyledi:

"Çok iyi bir bağımız var. Bu benim için çok önemli. Hoca, takımla ve benimle nasıl çalışmak istediğini çok iyi açıkladı.

"Kendi adıma, hücum eden bir orta saha oyuncusu olarak oynamayı tercih ederim. Bırakın koşayım, gol atayım ve asist yapayım."

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