PSG'den ayrılan 34 yaşındaki dünyaca ünlü kanat oyuncusu Arjantin basınına yaptığı açıklamada Dünya Kupası sonrasında ülkesine döneceğini söyledi.

PSG tarafından kontratındaki uzatma opsiyonu kullanılmayan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest bırakılan Angel Di Maria, Arjantin basınından Ole'ye yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın ardından ülkesine döneceğine söyledi.

Deneyimli oyuncu Dünya Kupası için rekabetin üst seviyede olduğu Avrupa'da bir sezon daha kalacağını belirtti.

Ne söylendi?

"Şu an temel düşüncem Dünya Kupası için Avrupa'da kalmak çünkü rekabetin zirvesinde yer almam gerekiyor. Bu yüzden burada kalmayı tercih ediyorum. Dünya Kupası sonrasında ise hayalim kariyerimi Rosario Central formasıyla noktalamak. Dünya Kupası'nın ardından milli formaya kesinlikle veda edeceğim.

"Milli formayla birçok büyük başarı yakaladım. Artık yola gençlerin devam etme zamanı geldi"

Adı Juventus ile anılıyor

Avrupa'ya Benfica formasıyla gelen 34 yaşındaki Di Maria, kariyerindeki en iyi dönemi Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de geçirmişti. Real Madrid ile birer Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Di Maria sonrasında Manchester United'a transfer olmuştu.

Manchester United'da geçen bir sezonun ardından Premier Lig'e veda eden ve PSG'ye transfer olan Di Maria yedi sezon oynadığı PSG için 92 gol atmıştı. Lionel Messi transferinin ardından aldığı süre azalan yıldız oyuncu bu sezon ligde 26 maça çıkarken, bu karşılaşmalara beş gol ve yedi asist sığdırdı.

Di Maria'nın adı Serie A takımlarından Juventus ile anılıyor.

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