PSG'de penaltıcı krizi: Neymar, Mbappe'yi eleştiren tweet'i beğendi

Paris Saint-Germain'in Montpellier'yi farklı yendiği maça penaltı tartışması damga vurdu.

Fransa Ligi'nin ikinci haftasında Montpellier'yi konuk eden PSG 5-2'lik skorla rahat kazansa da yıldızlar arasındaki gerginlik galibiyetin önüne geçti.

PSG'nin 23. dakikada kazandığı penaltı için topun başına Kylian Mbappe geçti. Ancak Montpellier kalecisi Omlin gole izin vermedi.

Hakem ilk yarının son bölümünde bir kez daha PSG lehine beyaz noktayı gösterdi. Bu kez vuruşu Neymar yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.

"Mbappe PSG'nin sahibi"

Twitter'da bir kullanıcı ilk penaltıyı Mbappe'nin kullanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Neymar ise bu tweet'i beğendi.

"PSG'de penaltıları Mbappe atıyor. Bu sözleşmesinde yer alıyor olmalı, çünkü dünyadaki hiçbir kulüp Neymar'ı ikinci penaltıcı yapmaz. Yeni sözleşme sayesinde Mbappe PSG'nin sahibi olmuş."

PSG'nin penaltıcısı kim?

Mbappe ve Neymar'a ek olarak Lionel Messi gibi bir yıldızın kadrodaki varlığı penaltı konusunu içinden çıkılması güç bir probleme dönüştürüyor.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Christophe Galtier, Mbappe'yi birinci penaltıcı yapmadıklarını ve bunun Montpellier maçına özgü bir durum olduğunu söyledi.

PSG'nin geçen ay Nantes ile oynadığı Süper Kupa maçında kazanılan penaltıyı Neymar kullanmıştı.

PSG'de 2021/22 sezonunda penaltı kullanan oyuncular ve gole çevirme oranları şu şekildeydi:

Mbappe: 5/6 - %83.3

Neymar: 3/4 - %75

Messi: 2/3 - %66.7

Icardi: 1/1 - %100