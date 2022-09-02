İkili arasındaki buzlar, kısa bir süre içerisinde erimeyecek kadar sert...

Kylian Mbappe ile Neymar'ın ilişkisi, geçtiğimiz günlerde büyük bir hasar gördü ve bir daha hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor.

Bu ikili hakkında birçok haber yapıldı ve en sonunda aralarında bir problem olmadığı aktarıldı.

Ancak, son çıkan haberlere göre bu durumun hiç de öyle olmadığı çok açık...

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Mbappe, Neymar'ın gönderilmesini mi istedi?

Marca'da yer alan habere göre; Mbappe, PSG yöneticileriyle konuşarak Neymar'ın takımdan gönderilmesini istedi.

Bu doğrultuda, Brezilyalı oyuncunun Manchester City'e teklif edildiği, ancak Premier Lig şampiyonunun Neymar'ı istemediği aktarıldı.

City, yıldız oyuncuyla sözleşme imzalamaya hiç niyetli değildi ve bu konuyu gündemine bile almadı.

Bu durum, Mbappe'nin Real Madrid'in yoğun ilgisine rağmen bu yaz sözleşmesini yenileme kararının ardından Parc des Princes'teki güç seviyesini de gösteriyor.

Çünkü, Fransız yıldız adeta takım arkadaşı Neymar'ı takımdan kovmak istedi.

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Takımda bölünmeler yaşanabilir

Bu haberden sonra, ikilinin arasının daha da açılacağı ve fazlasıyla alevleneceğini tahmin etmek hiç de zor değil.

Böylece, takımda bazı bölünmeler olacağı da fazlasıyla muhtemel.

Lionel Messi ve Neymar yakın arkadaşlar ve bu konuda birlikte hareket edecekleri kesin gibi duruyor.

Bir ego çatışmasından korkan PSG yöneticileri, 222 milyon Euro'luk yıldızlarını sırf Mbappe istedi diye başka takımlara önermek zorunda kaldı.

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Mbappe ile Neymar gerginliği ne zaman başladı?

İkili arasındaki sorunlar, geçen ayki Montpellier'i 5-2 yendikleri sırada fark edildi.

Yıldız oyuncular, takımlarının kazandığı penaltı vuruşunu kullanmak için bir anlaşmazlık yaşadı.

Bu sıradaki hareketleri, tüm izleyenler tarafından fark edildi ve aralarında sorun olduğu anlaşıldı.

Son dönemdeki performansıyla formda olan Neymar ise PSG'de kalmak istediğini ısrarla ifade etti.

Brezilyalı yıldız, ayrılmak istemediğini söylerken "Hala kulüpte kalmak istiyorum" dedi.

"Şimdiye kadar kulüp bana hiçbir şey söylemedi, bu yüzden benim için planlarının ne olduğunu bilmiyorum."

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