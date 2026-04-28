PSG - Bayern Münih maçında hakem hatası mı? Hakemin ‘büyük hatası’ ortaya çıktı

Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, Salı akşamı futbolseverlere muhteşem bir maç (5-4) yaşattı, ancak hakem Sandro Schärer'in rolü de geniş çapta tartışılıyor. İlk yarıda İsviçreli hakem, Wesley Sneijder'in gözünde büyük bir hata yaptı.

Maçın 15. dakikasında Willian Pacho'nun Luis Díaz'a yaptığı iddia edilen faulün ardından top penaltı noktasına gitti, ancak bu penaltı verilmeli miydi? Sneijder öyle düşünmüyor.

“Bu, Bayern için tam bir hediye,” diyor Sneijder, Ziggo Sport stüdyosunda. “Üstelik bu durumda VAR tarafından ekrana çağrılmaması son derece tuhaf.”

“Ama Díaz’ın ilk başta Pacho’nun bacağına çarptığını da görüyorsunuz. Bu çok net. Tabii ki sonra kayıyor, ama bu zaten Díaz’ın faulü. Aslında tam tersi bir faul.”

“Görüntüyü ileri sararsanız, Díaz’ın yere vurarak ‘bunu doğru yapmadım’ dediğini de görüyorsunuz. Kesinlikle penaltı alacağını düşünmemişti. Bu onun için gerçekten bir hediyeydi.”

“Forvet olarak bunun penaltı olduğunu biliyorsan, hakeme bir işaret de yaparsın. Ama Díaz'da bu his hiç yoktu. O da bizimle aynı fikirde.”

Sneijder, ilk yarının ilerleyen dakikalarında PSG'ye verilen penaltıya da katılmıyordu. Alphonso Davies'in koluna kendi vücudundan seken top, VAR görüntüleri incelendikten sonra bile penaltı noktasına gönderildi.