PSG, Bayern Münih ve Manchester City Sergio Ramos transferi için masada

Real Madrid'e veda eden efsane futbolcunun yeni takımının kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Real Madrid'deki kariyerini noktalayan ve İspanyol devi ile yeni kontrat imzalamayan efsane futbolcu Sergio Ramos'un üç büyük Avrupa kulübünün teklifini değerlendirdiği öne sürüldü.

Daha önce Milan'dan teklif alan ancak ücret talebi İtalyan ekibi için kabul edilemez olan Ramos'un yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Premier Lig'den Manchester City, Ligue 1'den PSG ve Bundesliga'dan Bayern Münih 35 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için istekli görünürken, her üç teklifi de masaya yatıran Ramos'un önümüzdeki günlerde transferi için son kararını verip yeni takımını resmen açıklaması bekleniyor.

Manchester'a gitmesi zor

Kadrosunda yeterince stoperi bulunan Manchester City'nin Ramos'u transfer etme çabasının arkasında yatan neden soyunma odasındaki tecrübe ve güveni yükseltme çabası olduğu kaydedilirken, yıldız oyuncunun Manchester'a taşınma konusunda bazı soru işaretlerinin olduğu söyleniyor.

Dört çocuğu ve eşiyle birlikte Manchester'da mutlu olup olamayacağı konusunda kararsız olan Ramos'un bu teklifi kabul etmesi zor görünüyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana adı Ramos ile anılan PSG ise bu transferde şansı en yüksek takım. Fransız ekibinin Ramos'un maddi imkanlarına cevap verebilecek kadar güçlü mali yapısı ve Paris'in hemen her oyuncunun yaşamak istediği bir şehir olması efsane oyuncunun yeni takımının PSG olacağı tahminleri beraberinde getiriyor.

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