PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den sürpriz Kylian Mbappe kararı

Fransız ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe'nin yeni sözleşme görüşmelerine Nasser Al-Khelaifi de dahil oldu.

İsviçre karşısında kaçırdığı penaltı vuruşuyla Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020'ye veda etmesine neden olan Kylian Mbappe'nin PSG'deki geleceği belirsizliğini korurken, başkan Nasser Al-Khelaifi'nin bu sürece el koyduğu öğrenildi. İngiliz basınından L'Equipe'de yer alan habere göre Mbappe ile görüşmeler başladı.

Fransız ekibindeki kontratı gelecek yaz sona erecek olan Mbappe'nin şu ana dek yeni sözleşme imzalamaması oyuncunun bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı söylentilerini beraberinde getirmişti. Sportif direktör Leonardo ile yaptığı görüşmelere rağmen yeni sözleşme imzalamayan Mbappe, şimdi doğrudan başkan ile görüşecek.

Başkan el koydu

Habere göre başkan Nasser Al-Khelaifi, Leonardo'nun Mbappe ile yaptığı görüşmelerin ardından hayal kırıklığına uğrarken, Leonardo'nun sözleşme görüşmelerinde kulübün projelerinden ziyade finansal konulara ağırlık vermesinin görüşmelerin sonuca varamamasındaki ana etken olduğu görüşü ağır bastı.

Mbappe ile yapılacak görüşmeleri devralma kararı alan Katarlı başkan, şimdi Mbappe'yi takımda kalmaya ikna etmeye çalışacak. PSG'nin Mbappe'ye yeni sözleşmesinde haftada 500 bin euro ödemesi beklenirken, görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde hem Real Madrid'in hem de Liverpool büyük olasılıkla devreye girecek.

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