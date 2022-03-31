PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi BBC'ye verdiği röportajda futbol dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Süper Lig projesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha tekrarlayan Katarlı futbol adamı, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile eşleşmesi sonrasında bu durumu Florentino Perez'e de söylediğini aktardı.

Ne söylendi?

"Süper Lig projesinde direten üç takım da bunun gerçekçi bir hedef olmadığını biliyor. Şu anda endişelenecek çok daha önemli konular var.

"Avrupa'da insanlar savaş nedeniyle ölüyor. Ukrayna'da yatacak yer yok ve biz Süper Lig'i mi konuşacağız?

"400 milyon euro'luk bir çeki kabul edip, PSG'yi bu projeye dahil edebilirdim. Biz de davet aldık ama onların teklifini kabul etmedik. Bizden gelen ret cevabının ardından PSG'nin davet edilmediğini söylediler ve bu bir yalandı.

"Sadece kendimizi düşünseydik bu teklifi kabul edebilirdik. Özellikle pandemide ekonomik açıdan rahatlatabilirdi. Peki ya futbol ekosistemi? Taraftarlarımız ve temsil ettiğimiz değerlerimiz ne olacaktı?

"Florentino Perez Şampiyonlar Ligi eşleşmesi sırasında konuştu ve benimle uzlaşabileceği bir noktaya gelmek istediğini söyledi ancak bununla ilgilenmedim."

Ligde zirvedeler

Katar'dan gelen büyük ekonomik güçle beraber son yıllarda Fransa futboluna adeta damga vuran PSG, buna rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaramamıştı.

Bu sezon Devler Ligi'nde Real Madrid'e elenen Fransız ekibi, buna rağmen Ligue 1'de en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde zirvede yer alıyor.

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