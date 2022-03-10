PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid çalışanını tehdit etti

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e dramatik biçimde elenmesi kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi adeta çılgına çevirdi.

İlk maçı 1-0 kazanan PSG, rövanşta da öne geçmesine rağmen Benzema'nın arka arkaya gelen üç golüne engel olamayınca turnuvaya veda etti.

Neler yaşandı?

Benzema'nın ilk golün öncesinde kaleci Gianluigi Donnarumma'ya faul yaptığını öne süren PSG cephesi maçın hakemi Danny Makkelie'ye büyük tepki gösterdi.

Marca'nın haberine göre; son düdüğün ardından soluğu Bernabeu koridorlarında alan Al-Khelaifi, hakem odasına girmeye çalıştı.

L'Equipe gazetesi ise, Al-Khelaifi ve PSG sportif direktörü Leonardo'nun sergilediği agresif tavırlara UEFA'ya gönderilen hakem raporunda yer verildiğini ve bu iki isim hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Ölümle tehdit etti

Al Khelaifi'nin öfkesinden nasibini alan sadece hakemler değildi. AS'ın haberine göre; PSG başkanı yaşananları cep telefonuyla kaydeden bir Real Madrid çalışanına yönelerek, "Seni öldüreceğim" diye bağırdı.

PSG kulübünün olayların ardından hakemlerden ve Real Madrid kulübünden özür dilemek için bir protokol çalışanını görevlendirdiği belirtildi.

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino da basın toplantısında hakemlere olan tepkisini dile getirdi:

"Bunu nasıl açıklayabilirim? En büyük hata Real Madrid'in ilk golünde VAR'dan geldi."

"Beraberliğin ardından gerildik ve hissettiğimiz adaletsizlik duygusu bizi diğer gollere açık hale getirdi."

"Skor 1-1'ken Madrid'in kaybedecek bir şeyi yoktu. Biz ise duruma reaksiyon gösteremedik."

Bu ilk vukuatı değil

Katarlı başkan hakemlere karşı daha önce de agresif tavırlar sergilemişti. 2019'da Lille'e 5-1 kaybedilen lig maçının ardından tünelde hakemleri bekleyen Al-Khelaifi, Fransa'daki hakem hatalarını eleştirmiş ve ülke futbolunun seviyesini yukarı çekmeleri gerektiğini söylemişti.

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