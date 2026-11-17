Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'nun gelecek mart ayında yapılacak seçimlerde FIFA başkanlığı için Gianni Infantino'ya rakip olması bekleniyor. FFF Başkanı, Paris Saint-Germain yöneticisi Nasser Al-Khelaifi ile yaptığı görüşmelerin ardından Avrupa'nın başlıca adayı olarak öne çıktı.

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Diallo, Infantino'ya rakip olmaya hazırlanıyor

FIFA başkanlığı yarışının önümüzdeki aylarda önemli bir dönemece girmesi bekleniyor. FFF Başkanı Diallo'nun gelecek mart ayında yapılması planlanan seçimler için adaylığını resmen açıklaması kuvvetle bekleniyor. Mevcut başkan Infantino, yakın zamana kadar yeniden seçilmek için girdiği yarışta rakipsizdi.

Ancak Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, bu güçlü makam için yarışacak güvenilir bir rakip bulmak üzere perde arkasında aktif biçimde çalışıyordu. Diallo artık Avrupa'nın çıkarlarını temsil edecek aday olarak öne çıktı. Dünya futbolunun yönetimi için Infantino ile karşı karşıya gelmeye hazırlanması, seçim yarışına bir anda rekabet getirdi.

Al-Khelaifi'nin kritik rolü

Diallo'nun yaklaşan başkanlık adaylığında, sporun en güçlü siyasi figürlerinden bazılarının önemli etkisi oldu. Le Figaro'ya göre PSG Başkanı Al-Khelaifi, bu girişimin başlıca itici güçlerinden biri oldu. Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) etkili başkanlığını da yürüten Al-Khelaifi'nin, FFF Başkanı ile birden fazla görüşme yaptığı bildirildi.

Katarlı yönetici, Diallo'yu aday olup Infantino'ya resmen rakip olması için güçlü biçimde teşvik etti. Al-Khelaifi'nin daha önce başkanlığa aday olma fırsatını geri çevirdiği belirtiliyor. Bu kararın ardından UEFA, adaylığı üstlenecek alternatif bir Avrupalı isim aramaya başladı.

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UEFA'dan FFF Başkanı'na ortak destek

Avrupalı yetkililer için Infantino'ya uygun bir rakip bulmak kolay olmadı. Eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'e olası bir aday olarak teklif götürüldü , ancak Fransız teknik adam başkanlık için yarışma önerisini reddetti .

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Wenger ve Al-Khelaifi'nin aday olmayacakları kesinleşince UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Diallo'ya güçlü desteğini verdi. Ceferin ve Al-Khelaifi'nin ortak desteği, FIFA'ya yeni bir lider getirmeye yönelik, Avrupa'dan gelen yakın eşgüdümlü bir çabayı ortaya koyuyor.

Bu iki ismin desteği, seçim öncesinde Diallo'ya büyük bir siyasi avantaj sağlıyor. Böylece Fransız yönetici, zorlu başkanlık yarışına yalnız girmeyecek.

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Resmî açıklama yakında bekleniyor

Avrupa'daki kilit paydaşların kararlı desteğini alan Diallo'nun adaylığını çok yakında resmen açıklaması bekleniyor. Ardından dünya çapında bir destek koalisyonu oluşturma gibi zorlu bir işe girişecek.

FFF Başkanı'nın mart ayındaki seçimler öncesinde kampanyasını şekillendirmeye başlayacağı önümüzdeki aylar kritik önem taşıyacak. Diallo'nun, dünya genelindeki üye federasyonları futbolun geleceği için liderlik değişiminin gerekli olduğuna ikna etmesi gerekecek.

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2016'dan bu yana FIFA'nın başında bulunan Infantino, şimdi görev süresinin devamı açısından ciddi ve güçlü bir tehditle karşı karşıya. Dünya futbolunun zirvesinde dikkat çekici bir siyasi mücadelenin zemini hazırlanıyor.