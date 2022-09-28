PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, içinde bulunduğu zorluk ekonomik durumdan varlık satışı ile çıkan Barcelona'nın attığı finansal adımları değerlendirdi. Barcelona'nın yaz transfer döneminde yaptığı transferlere lisans çıkartmak için yaptığı hamlelerin adil olmadığını belirten Al-Khelaifi, UEFA'nın bu durumu araştırması gerektiğini söyledi.

"Barcelona'nın yaptıkları adil mi? Hayır değil. Peki yasal mı? Bundan da emin değilim. Onlara izin verilirse başkaları da aynı yolu izleyecek.

Elbette UEFA'nın kendi mali düzenlemeleri var ve gerekli kontrolleri sağlayacaklardır.

Yeni finansal sürdürülebilirlik kuralları olumlu bir gelişme ama dikkatli olmamız gerekiyor.

Tehlikeli seviyelerde borçlar ve sihirli hisse senedi anlaşmalarının sürdürülebilir olduğunu sanmıyorum"