PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, içinde bulunduğu zorluk ekonomik durumdan varlık satışı ile çıkan Barcelona'nın attığı finansal adımları değerlendirdi. Barcelona'nın yaz transfer döneminde yaptığı transferlere lisans çıkartmak için yaptığı hamlelerin adil olmadığını belirten Al-Khelaifi, UEFA'nın bu durumu araştırması gerektiğini söyledi.
Al-Khelaifi ne söyledi?
"Barcelona'nın yaptıkları adil mi? Hayır değil. Peki yasal mı? Bundan da emin değilim. Onlara izin verilirse başkaları da aynı yolu izleyecek.
Elbette UEFA'nın kendi mali düzenlemeleri var ve gerekli kontrolleri sağlayacaklardır.
Yeni finansal sürdürülebilirlik kuralları olumlu bir gelişme ama dikkatli olmamız gerekiyor.
Tehlikeli seviyelerde borçlar ve sihirli hisse senedi anlaşmalarının sürdürülebilir olduğunu sanmıyorum"
Robert Lewandowski , Raphinha ve Jules Kounde'nin transferlerinin ardından yeni oyuncularına lisans çıkartabilme için televizyon gelirlerinin bir bölümünü ve kendi yapım şirketi ola Barca Studios'u satarak 700 milyon euro'nun üzerinde gelir elde eden Barcelona, ekonomik anlamda refaha ulaşmasa da içine bulunduğu zorlu durumda nefes almayı başarmıştı.