PSG Başkanı Al-Khelaifi açıkladı: Neymar ve Mbappe yüzde iki bin Paris'te kalacak

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, yaptığı açıklamada Neymar ve Mbappe'nin satılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Paris-Saint Germain kulübü, yapılan pahalı transflerin sonucunda, FFP sorularıyla meşgul olmaya devam ediyor.

Paris ekibi hakkında daha önce çıkan usulsüzlük iddiaları, aksi yöndeki açıklamalarla reddedildi. Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, bu sefer de FFP şartlarının sağlanması adına, Neymar veya Mbappe'nin satılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Le Parisien'e konuşan Al-Khelaifi, "Yüzde yüz değil, yüzde iki bin kalıyorlar!" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Paris'te kalacaklar. Bir çok kişi oyuncularımızı satmamız gerektiğini düşünse de bu doğru değil. Neymar ve Mbappe bizimle olmaya devam edecek."

PSG'nin ileride ne yapacağına da değinen Al-Khelaifi, sözlerini, "Oyuncu satın almayı elbette istiyoruz. Bunu yaparken FFP şartlarına da ayak uyduracağız. Bu konuda kendimize güveniyoruz, gerekli transferleri yapacak olanaklarımız var." diyerek tamamladı.

Paris ekibi, Fransa Ligue 1'de 2 maç eksiği olmasına rağmen, en yakın takipçisi Lille'in 14 puan önünde lider.