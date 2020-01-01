PSG Başkanı açıkladı! "Neymar ve Mbappe takımdan asla ayrılmayacak"

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcuları Neymar ve Mbappe'nin gelecek sezon da takımda kalacağını ve asla ayrılmayacaklarını söyledi.

Başkanı Nasser Al-Khelaifi, maçı sonrası Kylian Mbappe ve Neymar ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Atalanta'yı son dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Karşılaşma boyunca son dokunuşlarda etkili olamayan Neymar ile maçın son 30 dakikasında forma giyen Mbappe, iki golün de asistine imza attı.

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Mücadelenin ardından RMC Sport'a konuşan PSG Başkanı Al-Khelaifi, "Herkes bizim Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmadığımızı söyledi ancak harika oyuncularımızla müthiş bir mentalite gösterdik. Hedefimiz büyük ama şu an finali değil sadece yarı finali düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Al- Khelaifi, Mbappe ve Neymar'ın takımdaki geleceği hakkında da yorum yaparken, "Onlar dünyanın en iyi oyuncuları arasında. Neymar bugün formda olsa da, takım olarak iyi oynadık. Neymar, son zamanlarda takım içinde değişiklik gösterdi. İkisi de kalacak ve asla ayrılmayacaklar" şeklinde konuştu.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi - mücadelesinin galibi olacak.