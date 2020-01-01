PSG - Başakşehir maçında ırkçılık skandalı

UEFA, hakemin ırkçı söylemi nedeniyle yarıda kalan PSG - Başakşehir karşılaşmasının yarın kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

'in deplasmanda PSG ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta maçında inanılmaz bir skandal yaşandı.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, kırmızı kart gösterilmesini istediği Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'yu orta hakem Ovidiu Hategan'a işaret ederken ırkçı bir ifade kullandı.

Hakemlerle uzun süre yaşanan tartışmanın ardından olaya PSG futbolcuları tepki gösterdi ve takımlar soyunma odasına gitti.

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.

Son olarak UEFA'dan yapılan açıklamada karşılaşmanın devam edeceği duyuruldu. Ancak futbolcular sahaya dönmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine müsabakanın bir sonraki güne ertelenmesi kararı alındı.

Bu akşam devam edecek

0-0'lık eşitlikle devam ederken duran müsabaka bugün tamamlanacak.

Karşılaşma bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20:55'te kaldığı yerden devam edecek.

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Yeni hakemlerle oynanacak

UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi. Buna göre, bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını 'dan Mario Diks ve 'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.