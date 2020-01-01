PSG - Başakşehir maçı ertelendi

UEFA, hakemin ırkçı söylemi nedeniyle yarıda kalan PSG - Başakşehir karşılaşmasının yarın kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

'in deplasmanda PSG ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta maçında inanılmaz bir skandal yaşandı.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, kırmızı kart gösterilmesini istediği Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'yu orta hakem Ovidiu Hategan'a işaret ederken ırkçı söylemde bulundu.

Hakemlerle uzun süre yaşanan tartışmanın ardından olaya PSG futbolcuları tepki gösterdi ve takımlar soyunma odasına gitti.

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.

Son olarak UEFA'dan yapılan açıklamada karşılaşmanın devam edeceği duyuruldu. Ancak futbolcular sahaya dönmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine müsabakanın yarına ertelenmesi kararı alındı.

Karşılaşma 9 Aralık Çarşamba günü saat 20:55'te kaldığı yerden yeni bir hakem heyetiyle devam edecek.