UEFA Süper Kupa - Final 12 Ağu 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Paris Saint-Germain ile Aston Villa, 12 Ağustos 2026'da TSİ 19.00'da ve GMT ile 20.00'de karşı karşıya gelecek.

UEFA Süper Kupası öncesi

Avrupa'nın üst üste iki kez şampiyonu PSG, UEFA Süper Kupası şampiyonunu belirlemek için Salzburg'da Avrupa Ligi kazananı Aston Villa ile karşılaşıyor. İşte bilmeniz gereken her şey.

Buraya nasıl geldiler?

Luis Enrique'nin Avrupa şampiyonu PSG'si, Real Madrid'in 2016 ve 2017'de başardığı şeyin ardından modern dönemde Süper Kupa'yı üst üste kazanan sadece ikinci takım olmayı hedefliyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla geçtiler.

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Karşılarında ise mayıs ayında İstanbul'da kulüp adına unutulmaz bir gecede Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u mağlup eden Unai Emery'nin Aston Villa'sı var. Paris ile Villa arasındaki tek önceki karşılaşmalar, Fransız ekibinin 2024/25 sezonunda nefes kesen Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesini toplamda 5-4 kazanmasıyla büyük heyecana sahne olmuştu; Villa'nın 5-1'den yaptığı güçlü geri dönüşe rağmen turu geçen taraf PSG olmuştu.

İspanyol yurttaşlar Enrique ile Emery, yeni Avrupa sezonunun eğlenceli geçmesi beklenen açılış maçında karşı karşıya geliyor.

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PSG ve Villa transfer döneminde kadrolarına neler kattı?

Paris, perşembe günü 24 yaşındaki ofansif orta saha Maghnes Akliouche'un Monaco'dan transfer edildiğini açıkladı.

Villa, stoper Modou Kéba Cissé, orta saha João Gomes ve Chelsea'den kiralanan Arjantinli kanat Alejandro Garnacho transferleriyle güçlendi. Üçü de burada resmi maç debutunu yapabilir. İsviçreli ofansif orta saha Johan Manzambi de Freiburg'dan geldi, ancak sakatlığı nedeniyle maçı kaçıracak.

Muhtemel ilk 11'ler

PSG (4-3-3): Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.

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Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique, Süper Kupa öncesinde muhtemel ilk 11'ini doğrulamadı ve PSG'nin mevcut kadro bilgilerinde herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmedi. Başlama vuruşuna yakın güncellemeler bekleniyor.

Unai Emery de Aston Villa için öngörülen 11'ini henüz açıklamadı. Bu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi verilmedi ve daha fazla takım haberi geldikçe eklenecek.

Form durumu

PSG'nin son beş sonucu, geçen sezonun sonu ile mevcut sezon öncesi dönemine yayılıyor ve üç galibiyet ile iki yenilgi ortaya koyuyor. Son maçları, 5 Ağustos'ta Mallorca'ya karşı alınan 3-0'lık hazırlık maçı yenilgisi oldu; bir önceki resmi sonuçları ise 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı alınan ve toplam skorda galibiyet anlamına gelen 1-1'lik beraberlikti. Bu beş maçta PSG beş gol atıp yedi gol yedi, ayrıca iç sezonu kapatırken Ligue 1'de Paris FC ve Brest karşısında galibiyetler aldı.

Aston Villa'nın son beş maçının tamamı sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarıydı ve bu süreçte iki galibiyet ile üç yenilgi aldı. Son maçları, 7 Ağustos'ta Bayern Münih'e karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetti; Villa bu beş karşılaşmada beş gol atıp 10 gol yedi. 21 Temmuz'da Walsall'a karşı alınan 5-0'lık galibiyet ve 4 Ağustos'ta BG Pathum United'a karşı gelen 3-1'lik zafer, yaz programlarının daha parlak anlarını temsil ediyor.

İkili rekabet geçmişi

İki kulüp yakın geçmişte iki kez karşılaştı ve bu maçların ikisi de 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerindeydi. Son karşılaşma 15 Nisan 2025'te oynandı ve Aston Villa sahasında 3-2 kazandı. PSG, 9 Nisan 2025'te Parc des Princes'teki ilk maçı 3-1 kazanmış ve toplam skorda tur atlamıştı. Bu iki maçta PSG, Villa kadar beş gol attı; eşleşme ilk maçın sonucu ile belirlendi.