Paris’teki 2-2’lik heyecan verici beraberlik, topa sahip olarak oyunu kontrol etme anlayışıyla geçiş hücumlarındaki etkili ve agresif oyunu karşı karşıya getirdi. İki teknik direktörün ikinci yarıdaki önemli hamleleriyle üstünlük el değiştirdi; sonucu ince farklar ve penaltılar belirledi.

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Parc des Princes’teki taktik mücadelenin merkezinde, Avrupa sahnesindeki yüksek baskılı bir maçta karşı karşıya gelen iki farklı oyun anlayışı vardı. Paris Saint-Germain, akıcı bir 4-3-3 dizilişiyle topa düzenli biçimde sahip olarak konuk ekibi bunaltmayı, alanları kullanıp AS Roma’yı derinde savunmaya zorlamayı hedefledi. Planı açıktı: Vitinha ve Fabián Ruiz’in teknik becerisiyle tempoyu belirlemek ve kanat forvetlerine rakipleriyle bire bir kalabilecekleri fırsatlar yaratmak.

AS Roma ise PSG’nin hücuma çıkan beklerinin geride bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi amaçlayan dirençli bir 3-4-2-1 düzenini benimsedi. Konuk ekip topa sahip olmaktan çok hızlı biçimde ileri çıkmaya öncelik verdi. Topa yalnızca %34 oranında sahip olmasına rağmen 2,69 xG ile rakibini geride bıraktı. Matiás Soulè ve Niccolò Pisilli’yi iç koridorlarda kullanarak PSG’nin stoperlerini yerlerinden çıkarmaya çalıştı. Bu strateji henüz beşinci dakikada sonuç verdi.

PSG’nin taktik düzeni

PSG, topa sahipken daha çok 2-3-5’e dönüşen bir 4-3-3 ile sahaya çıktı. Tek ön libero olarak görev yapan Vitinha, 90 isabetli pasla savunma hattı ile ileri uç arasındaki başlıca bağlantıyı kurdu. PSG’nin baskıyı başlatma anları büyük ölçüde Roma’nın kanat beklerine göre şekillendi. Nahuel Molina veya Wesley kaleye sırtı dönükken topu aldığında, PSG’nin ön üçlüsü merkeze doğru daralarak topu kazanmayı ya da rakibi aceleyle uzun bir uzaklaştırma yapmaya zorlamayı amaçladı. Matvei Safonov da zaman zaman süpürücü kaleci gibi davranarak oyun kurulumuna ikinci bir seçenek sundu ve gol atan Illia Zabarnyi’nin de aralarında bulunduğu stoperlerin geniş alana yayılmasını sağladı.

Topa %66 oranında sahip olmasına rağmen PSG merkezden etkili biçimde ilerlemekte zorlandı. Zabarnyi’nin 31. dakikada kornerden gelen topla attığı beraberlik golünün de gösterdiği gibi duran toplardaki etkinliğine büyük ölçüde ihtiyaç duydu. Savunmada ise diziliş hızlı geçiş hücumlarına karşı açık verdi. Willian Pacho ve Zabarnyi’nin oluşturduğu önde kurulu savunma hattı, Roma’nın doğrudan hücumlarıyla sık sık sınandı; PSG geriye koşarken geniş alanları savunmak zorunda kaldı. Maçın ilerleyen bölümüne kadar klasik bir 9 numaranın bulunmaması da PSG’nin oyun kurarken sık sık ceza sahası çevresinde dolaşmasına, Evan Ndicka ve Gianluca Mancini’nin merkezdeki savunma direncini düzenli olarak kıramamasına yol açtı.

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AS Roma’nın taktik düzeni

Roma’nın 3-4-2-1’i, modern geçiş futbolunun ders niteliğinde bir örneğiydi. Savunmada kanat beklerini geri çekerek 5-4-1’e dönüştü ve PSG’nin kanatlardaki etkinliğini sınırladı. Takımın taktik açıdan öne çıkan ismi Mario Hermoso’ydu. Sol stoper olarak oynayan Hermoso’ya hücum bölgesine çıkma özgürlüğü tanınmıştı. Bu alışılmadık hareketlilik ilk golün yolunu açtı: Hermoso, rakip yarı sahanın ilerisinde topu kazandı ve başlatılmasına katkıda bulunduğu atağı golle tamamladı. Savunmadaki 12 müdahalesi ve 3 top kapması, PSG’nin takip etmekte zorlandığı bu çift yönlü roldeki etkinliğini ortaya koydu.

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Marten de Roon ve Manu Koné’den oluşan orta saha ikilisi, savunma üçlüsünün önünü kapatıp PSG’nin yaratıcı oyuncularını kanatlara yönlendirmek için sahanın enine alan kapatmaya odaklandı. Topu kazandıklarında ise hemen ileri oynamaları isteniyordu. Başlıca yaratıcı oyuncu olan Soulè, 10 numara bölgesine gelerek yüzünü kaleye dönüyor ve Santiago Castro’ya paslar dağıtıyordu. Bu yaklaşım, Roma’nın topa belirgin biçimde daha az sahip olmasına rağmen dört net fırsat yaratmasını sağladı ve son bölgedeki etkinliğin saha hâkimiyetinden daha belirleyici olabileceğini gösterdi.

Taktik satranç

En dikkat çekici taktik mücadele kanatlarda, özellikle PSG’nin bekleri ile Roma’nın kanat bekleri arasında yaşandı. Achraf Hakimi’nin sürekli hücuma çıkması sonunda Wesley’i savunmada hataya zorladı ve Ousmane Dembélé’nin gole çevirdiği penaltıya yol açtı. Roma ise buna Donyell Malen’i oyuna alarak karşılık verdi. Malen’in hızı ve doğrudan kaleye yönelen oyunu, PSG’li Vitinha’yı çaresiz bir elle müdahaleye zorladı ve gecenin ikinci penaltısı geldi. Bu, karşılıklı hamlelerle şekillenen bir maçtı: Taraflardan biri sahada konumsal üstünlük kurduğunda diğeri geride açılan boşluğu değerlendirmenin yolunu buldu.

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Maç içindeki hamleler

İki teknik direktör de oyuncu değişiklikleriyle taktik esneklik gösterdi. PSG’nin 59. dakikada Ferran Torres’in yerine Dembélé’yi oyuna alması kritik bir hamleydi. Bu değişiklik, hücumu sistemli bir yaklaşımdan Dembélé’nin bireysel etkisine dayanan bir oyuna taşıdı. Dembélé’nin kısa süre sonra penaltıdan gol bulması bu tercihi haklı çıkardı. AS Roma, 67. dakikada Malen ve Daniele Ghilardi’yi de oyuna aldığı üç değişiklikle karşılık verdi. Malen, özellikle PSG’nin savunmaya geçişindeki yorgunluğu hedef almak için sahaya sürüldü ve 78. dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği getirdi.

Sonuç

Sonuçta 2-2’lik beraberlik, PSG’nin yüksek pas hacminin (623 isabetli pas) Roma’nın etkili gol tehdidiyle (2,69 xG) dengelendiği maçın adil bir yansımasıydı. Sonucu belirleyen taktik hamleler ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri oldu: Dembélé PSG’ye ihtiyaç duyduğu hareketliliği katarken Malen, Roma’nın bir puanı alması için gereken doğrudan hücum tehdidini sağladı. PSG oyunun ritmini kontrol etse de Roma’nın agresif geçiş oyunu ve daha fazla net fırsat yaratması, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rakip savunmayı aşmadan topa sahip olmanın riskli bir oyun olduğunu gösterdi.