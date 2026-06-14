PSG, Arsenal ve Liverpool, yıldız oyuncuyla görüşüyor Fas - Brezilya

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Pazar günü yayınladığı bir videoda, Ayyoub Bouaddi'nin çeşitli Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi gördüğünü bildirdi. Henüz 18 yaşında olan Lille OSC orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nda zayıf bir performans sergileyen Brezilya'ya karşı bir puan alan Fas milli takımında etkileyici bir performans sergiledi (1-1).

Romano, Faslı milli oyuncu hakkındaki haberine "Lille, en iyi kulüplerin onun için talepte bulunacağını çok iyi biliyor" sözleriyle başladı. "Dünya Kupası başlamadan önce bile dünyanın en büyük kulüplerinden bazıları menajeriyle görüşmeye başlamıştı."

"Ocak ayından bu yana Bouaddi, Paris Saint-Germain tarafından yaklaşıldı. Her ne kadar şu anda orta saha oyuncusu transferiyle pek ilgilenmiyor olsalar da. Buna rağmen PSG onu uzun süredir takip ediyor ve yeteneklerinden çok etkilenmiş durumda," diyor Romano, genç orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu da dahil olmak üzere birçok kulüp tarafından izlendiğini belirtiyor.

Romano, Bouaddi'nin menajerliği ile Arsenal ve Liverpool temsilcileri arasında da temas kurulduğunu ekliyor. Transfer piyasası uzmanı, ilginin daha da artacağını öngörüyor. ''Bu, orta saha oyuncularının yaz mevsimi.''

Bouaddi, Brezilya maçında kontrolcü orta saha olarak oynadı ve milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi tarafından 90 dakika sahada kaldı. Fransa doğumlu ve çok rağbet gören bu yetenekli oyuncu, Mayıs ayında milli takımda ilk kez forma giydi ve şu ana kadar dört milli maçta forma giydi.

Faslı defansif orta saha oyuncusu, geçen yıl Lille'de çıkış sezonunu yaşadı ve tüm turnuvalarda 42 maça çıkarak sezonu tamamladı. Bouaddi gol atamadı ve sadece bir asist kaydetti. Buna rağmen, 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya olan ilgi azalmadan devam ediyor.

Bouaddi, bu kadar çok kulübün kendisini ciddi bir şekilde takip etmesini bir onur olarak görüyor. The Athletic ile yaptığı röportajda, "Ancak şu anda sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım. Burada mümkün olan en iyi performansı sergilemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.