PSG aralarında Mauro Icardi'nin de olduğu yedi oyuncusunu satış listesine koydu

Yaz transfer döneminde başta Lionel Messi olmak üzere çok sayıda önemli oyuncuyu kadrosuna katan PSG, Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Habere göre PSG'nin ara transfer döneminde 100 milyon euro'luk gelir elde etmesi gerekiyor.

Messi'nin yanı sıra Giganluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ve Georginio Wijnaldum gibi transferlere imza atan ve adeta yıldızlar topluluğuna dönüşen PSG oyuncu satışlarından sadece 9 milyon euro elde ederken, ara transfer dönemindeki en büyük gelir beklentisi ise Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi olacak.

Juventus kiralamak istiyor

Habere göre Juventus'un transfer hedeflerinden biri olan Inter'in eski kaptanı Ocak ayında takımdan ayrılabilir.

Juventus cephesi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamanın hesaplarını yaparken, satış listesinde yer alan bir diğer oyuncu Rafinha ise La Liga takımlarından Real Sociedad'a oldukça yakın görünüyor.

Julian Draxler, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Laywin Kurzawa ve Sergio Rico'yu da teklif gelmesi halinde satmayı planlayan PSG, bu oyuncuların menajerlerinden haber bekliyor.

Oldukça geniş bir kadroya sahip olan Mauricio Pochettino'nun takımı Ligue 1'de geride kalan 19 maç sonunda topladığı 46 puanla zirvede yer alıyor.

Daha fazla okuma