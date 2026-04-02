PSG, antrenman, toparlanma ve taraftar deneyimini yeniden tanımlamak için WHOOP ile güçlerini birleştirdi

Paris Saint-Germain, giyilebilir teknoloji şirketi WHOOP ile 2029 yılına kadar sürecek çok yıllık bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Anlaşma kapsamında WHOOP, hem erkek hem de kadın takımlarının “Premium Ortağı” olarak belirlenirken, bu gelişme PSG’nin üst düzey futbolda inovasyonun ön saflarında yer alma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

PSG, WHOOP teknolojisiyle veriye dayalı performansı benimsiyor

İşbirliği kapsamında PSG oyuncuları, kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği (HRV), uyku, yorgunluk ve stres gibi önemli fizyolojik ölçümler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunmak üzere tasarlanmış WHOOP'un gelişmiş giyilebilir teknolojisine erişim sağlayacak.

Hedef basit: performansı optimize etmek.

Verileri kişiselleştirilmiş önerilere dönüştürerek, oyuncular ve performans ekibi, zorlu bir sezon boyunca antrenman yüklerini ince ayarlayabilecek, toparlanma döngülerini iyileştirebilecek ve genel fiziksel durumu daha iyi yönetebilecek.

PSG Gelir Direktörü Richard Heaselgrave, bu ortaklığın kulübün performans ve sağlık alanlarında sınırları zorlama konusundaki geniş kapsamlı hedefini yansıttığını söyledi. "WHOOP ile, sporcuların önde gelen teknolojiler sayesinde fiziksel durumlarını daha iyi anlamalarını ve geliştirmelerini sağlayarak yeni bir adım atıyoruz," dedi. "Bu ortaklık, performansı daha erişilebilir hale getirme ve aynı zamanda herkesin sağlığına ve toparlanmasına daha iyi bakmasına yardımcı olma hedefimizi yansıtıyor."

Modern futbol için kurulan bir ortaklık

Bu işbirliği soyunma odasının ötesine geçiyor. PSG ve WHOOP, bu anlaşmayı elit spor dünyasında yaşanan daha geniş çaplı bir dönüşümün parçası olarak konumlandırıyor; bu dönüşümde sporcuların sağlığı, toparlanma süreci ve veriler karar alma sürecinin merkezinde yer alıyor.

WHOOP'un Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Brian Curtin, bu fırsatın küresel ölçeğini vurguladı. "Paris Saint-Germain, sadece sporda değil, küresel kültürde de dünyanın en etkili markalarından biridir," dedi. "Birlikte performansı yeniden tanımlıyoruz; sporculara ve taraftarlara vücutlarını anlamaları, daha akıllı antrenman yapmaları, daha iyi toparlanmaları ve en yüksek performanslarını sergilemeleri için gerekli araçları sunuyoruz."

Taraftarlar yeni etkinliklerden yararlanacak

Taraftarlar da sezon boyunca düzenlenecek bir dizi küresel etkinlik aracılığıyla bu ortaklığın bir parçası olacak. PSG Run etkinliklerinden ICP – La Maison deneyimlerine kadar, bu işbirliği, taraftarları elit oyuncuların kullandığı performans bilgilerine ulaştırmayı amaçlıyor.

WHOOP markası, PSG’nin bir sonraki Ligue 1 maçında Parc des Princes’te ilk kez boy gösterecek ve LED panolarda, 3D köşe tabelalarında ve dijital maç günü platformlarında yer alacak.

PSG, saha içinde ve dışında liderliğini sürdürüyor

2025 yılında tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan PSG, hem saha içinde hem de saha dışında etkisini genişletmeye devam ediyor. 500 milyondan fazla küresel taraftar kitlesi ve spor, moda ve kültürün kesiştiği noktada giderek artan itibarıyla, bu tür ortaklıklar kulübün futbol dünyasının en ileri görüşlü kulüplerinden biri olarak konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

2029 yılına kadar WHOOP ile işbirliği yaparak PSG, veri, bilim ve performansın el ele gittiği ve marjinal kazançların oyunun en üst seviyesinde büyük fark yaratabileceği bir geleceğe yatırım yapıyor.