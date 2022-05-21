Kylian Mbappe'nin yeni sözleşmesine odaklanan PSG, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria'nın kontratındaki opsiyonun kullanılmayacağını ve deneyimli oyuncunun takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. GOAL bu ayın başlarında dünyaca ünlü futbolcunun Juventus'tan gelen teklifi kabul ettiğini ve Parc des Princes'tan ayrılacağını açıklamıştı.

Mbappe, Lionel Messi ve Neymar üçlüsünün arkasında dördüncü alternatif gibi görünen ve rotasyon oyuncusuna dönüşen Di Maria'ya kulübe bugüne dek sunduğu katkı için teşekkür edildi. Manchester United'dan transfer olduğu PSG'de geçirdiği yedi sezonda 18 şampiyonluk kazanan Di Maria, kulüp tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Yeni durağı Juventus

Başkan Nasser Al-Khelaifi de Di Maria'nın kulüp tarihinde kalıcı bir iz bıraktığının altını çizerken, karakteri ve forma için verdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. PSG taraftarlarını ligin son maçı öncesinde Di Maria'ya hak ettiği vedayı sunmak için tribünlere davet eden Al-Khelaifi'nin bu çağrısı taraftarlar tarafından da karşılık buldu.

Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'de unutulmaz bir şampiyonluk kazanan Di Maria sonrasında kariyerini İngiltere ve Fransa'da sürdürmüştü. Arjantini, Portekiz, İspanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından kariyerini İtalya'da sürdürecek olan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon bütün kulvarlarda 30 maça çıkarken, 4 gol ve 7 asistle oynadı.

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