Paris Saint-Germain, Mika Godts için Ajax’ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor. De Telegraaf’a göre Fransız devi, Amsterdam ekibinin ilk teklifi net şekilde reddetmesinin ardından ciddi biçimde artırılmış yeni bir teklif hazırlıyor.

PSG ilk etapta 40 milyon euro, buna ek olarak da 5 milyon euroya kadar çıkabilecek bonuslar teklif etti. Bu rakam Ajax için açık ara yetersiz kaldı ve teklif doğrudan geri çevrildi.

Conference League üçüncü eleme turunda Shelbourne karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin kısa süre ardından, Paris ekibinin vazgeçmeye niyetli olmadığı ortaya çıktı. Godts, İrlanda temsilcisine karşı gol attı, bir penaltı kaçırdı ve maçın sonlarına doğru Johan Cruijff ArenA’da taraftarların alkışları eşliğinde oyundan alındı.

PSG’nin yeni teklifinin 50 ile 55 milyon euro arasında olması bekleniyor. Böylece Paris kulübü, ilk teklife kıyasla garanti ücreti en az 10 milyon euro artırmış olacak.

Bu rakam da Ajax’ın aklındaki bonservis bedelinin altında kalıyor. Johan Cruijff ArenA çevresinde, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 60 ila 65 milyon euroluk bir talep olduğu konuşuluyor.

Ajax, görüşmelerden mümkün olan en yüksek bonservis bedelini çıkarmak için Jorge Mendes’in yardımına başvurdu. Beş ay önce hizmetlerini zaten sunduğu belirtilen Portekizli yıldız menajer, no cure no pay modeliyle çalışıyor ve PSG’nin istenen rakamı ödemesi halinde ücret alacak.

Mendes’e daha önce de AZ ve NEC tarafından, sırasıyla Kees Smit ile Kodai Sano’nun olası ayrılık transferlerinde yardımcı olması için başvurulmuştu. Sano’nun PSV’ye yaklaşan transferinde gerçekten rol alıp almadığı ise bilinmiyor.

Godts’un kişisel şartlarda PSG ile tamamen anlaşma sağladığı ve kendisi için 2031 ya da 2032 ortasına kadar sürecek bir sözleşmenin hazır olduğu belirtiliyor. Ajax pazar günü PEC Zwolle ile karşılaşacak, ancak Paris kulübünün artan ilgisi nedeniyle Belçikalı oyuncunun o tarihte hâlâ Amsterdam ekibinin kadrosunda olup olmayacağı belirsiz.