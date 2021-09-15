Kylian Mbappe’nin adı Real Madrid’le ciddi şekilde anılmaya devam ederken PSG tarafı, oyuncuyu takımda tutabileceklerini düşünüyorlar.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Kylian Mbappe’yi transfer edebilmek için üç devasa teklifle Paris Saint-Germain’in kapısını çalan Real Madrid, son günde teklifini 220 milyon euro’ya kadar çıkarsa da mutlu sona ulaşamamıştı.

PSG, gelen bu büyük teklifleri yıldız oyuncunun bir yıllık sözleşmesi kalmış olmasına rağmen reddetmişti. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, oyuncunun ilerleyen sezonlarda da PSG’de kalması konusuna oldukça iyimser yaklaşmaya devam ediyor.

Neler söylendi?

Canal Plus’a açıklamalarda bulunan Leonardo, genç yıldızın geleceğine dair şunları söyledi: “Mbappe’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını düşünmüyorum. Burada kimse, Mbappe’siz bir Paris Saint-Germain düşünemiyor.”

“Kylian, bir nevi derin ve yüzeysel ilişki arasındaki farkı temsil ediyor. Kylian’ın PSG ile oldukça derin ve samimi bir ilişkisi var. Bu yüzden diğer ihtimalleri dikkate dahi almıyoruz.”

“Kylian bizim için birçok şeyi simgeliyor. Yalnızca Fransız olduğu veya dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğu için değil; her yönüyle onu seviyoruz ve herkes böyle düşünüyor.”

Leonardo’dan Real Madrid eleştirisi

Ayrıca Leonardo, Mbappe için girişimlerde bulunan Real Madrid’in bu süreçte yasal olmayan şekilde davrandığını belirterek İspanyol devini suçladı ve iddia edilen rekor teklifi almadıklarını söyledi:

“Real Madrid’in davranma biçiminden memnun değildik. Dünyanın en iyi oyuncularından biri için girişimlerini transferin son haftasında başlatmaları, tasvip etmediğimiz durumların yaşanmasına sebep oldu.”

“Teklife gösterdiğimiz tavır netti. Yeterli bulmadık ve bizim ödediğimiz bonservisten de daha düşüktü. Transferin son gününde yapıldığı iddia edilen teklif bize gelmedi.”

Mbappe, Neymar ve Messi

Leonardo, ilerleyen yıllarda Mbappe’nin Messi ve Neymar ile birlikte ölümcül bir hücum hattı oluşturacaklarının altını çizdi:

“Messi, Neymar ve Mbappe yalnızca bir yıl boyunca değerlendirilecek bir üçlü değil. Bu üçlü birbirini tamamlıyor, ve özellikleri bazında dünyanın bir numaraları olduklarını düşünüyorum. Aralarında bir kıskançlık olduğunu düşünmüyorum.”

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