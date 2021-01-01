Ligue 1

PSG 3-0 Brest: Mauricio Pochettino ilk galibiyetini aldı

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Kylian Mbappe PSG Brest Ligue 1 09012020
Getty
Ligue 1'in 19. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Brest'i 3-0 yendi.

Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti. Paris ekibi karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean, 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti. 

Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi. 

PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.

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