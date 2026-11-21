Senegal Milli Takımı'nın kalecisi Edouard Mendy, 18 Ocak'ta iki takımı karşı karşıya getiren 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin son dakikalarında Faslı Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltıyı kurtarışının perde arkasını anlattı.

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Fransız RMC Sport'un aktardığına göre Mendy, penaltı atışından önce Real Madrid oyuncusunu etkilemek için uyguladığı psikolojik yöntemi açıkladı.

Senegalli kaleci, karşılaşmanın üzerinden 10 ay geçtikten sonra o olağanüstü anın ayrıntılarını yeniden hatırladı ve Diaz'ın zihninde bilerek şüphe uyandırmaya, final maçının koşullarının yarattığı muazzam baskıyı kullanmaya çalıştığını vurguladı.

Cuma akşamı Canal+ Afrique kanalında bir programa konuk olan Mendy, penaltının maçın kaderini belirleyen bir dönüm noktasına dönüştüğü karşılaşmayı anlattı.

Chelsea'nin eski kalecisi, kurtarış sırasında yalnızca refleks ve tahmine güvenmediğini, Diaz'ın önünde olabildiğince fazla alan kaplayarak ve ona kaleye ulaşmanın zor olduğunu hissettirerek zihinsel durumunu etkilemeye çalıştığını, ayrıca konsantrasyonunu bozmak için bazı provokatif sözler sarf ettiğini açıkladı.

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Olay, Senegal ile Fas'ı karşı karşıya getiren final maçının son dakikalarında yaşandı. Uzatma dakikalarında Fas lehine penaltı kararı verilmiş, Senegal oyuncularının protesto ve itirazlarıyla ortam iyice gerilmişti.

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Yaklaşık 15 dakika süren gerginlik ve kargaşanın ardından topun başına geçen Brahim Diaz, penaltıyı Panenka vuruşuyla kullanmayı tercih etti ve kalenin ortasına aşırtma bir vuruşla Mendy'yi kandırmaya çalıştı. Ancak Senegalli kaleci bu vuruşu kurtarmayı başardı ve Fas'ı kritik bir anda öne geçme fırsatından mahrum bıraktı.

Geçen eylül ayında milli takımı bıraktığını açıklayan Mendy, penaltıdan önce Diaz'ı etkilemek için izlediği yolu anlatırken, işin bir belirsizlik ortamı yaratmaya ve oyuncunun önünde mümkün olduğunca fazla alan kaplamaya dayandığını, böylece oyuncunun kaleyi gerçekte olduğundan daha küçük hissettiğini söyledi.

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Mendy, kaleci ile penaltıyı kullanan oyuncu arasındaki mesafenin yakınlığının, özellikle psikolojik baskının arttığı kritik anlarda düellonun büyüklüğü hissini katladığını ekledi. Bu koşulları kendi lehine kullanmaya çalıştığını belirten Senegalli kaleci, ayrıca oyuncuyu sinirlendirip dikkatini dağıtmak için bazı sözlerle kışkırttığını dile getirdi.

Kurtarışın etkisi, Fas'ı kupayı kazandırabilecek bir golden mahrum bırakmakla sınırlı kalmadı. Senegal bu andan sonra dengesini yeniden buldu ve Pape Gueye'nin attığı maçın tek golüyle sahadan galip ayrıldı.

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Ancak maçın sona ermesi tartışmaların da sonu olmadı ve dosyada beklenmedik hukuki gelişmeler yaşandı. Afrika Futbol Konfederasyonu daha sonra maç sırasında yaşanan olaylar nedeniyle Fas'ı turnuvanın galibi ilan etti. Senegal ise bu kararı reddederek Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz etme kararı aldı.

Mendy'nin açıklamaları, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun akıbetinin hâlâ beklendiği bir döneme denk geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, iki takımdan hangisinin şampiyonluğa hak kazandığına ilişkin nihai kararını vermeden önce davayla ilgili duruşmayı ekim ayı başında İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirmişti.