Real Madrid’in Fransız yıldızı Aurélien Tchouaméni, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde bu akşam Salı günü Dallas Stadyumu’nda İspanya karşısında Les Bleus kadrosunda yer almak için büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

Chouameni, sakatlığı nedeniyle son 16 ve çeyrek final turlarında Paraguay ve Fas'a karşı oynanan son iki maçta forma giyememişti, ancak Fransa kadrosunda ilk 11'de yer alacak.

"BeIN Sports" kanalında yayınlanan açıklamalarında, Fransa-İspanya maçı öncesinde Choamini şunları söyledi: "İspanya maçına hazır olmak için büyük çaba sarf ettim ve iyi çalıştım; artık gerçekten hazırım."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü bir rakibe karşı oynanacak büyük bir maç olduğunu biliyoruz, ancak kazanmak ve finale yükselmek için kendimize odaklanıyoruz."

Real Madrid yıldızına genç İspanyol oyuncu Lamine Yamal hakkında soru sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu biliyoruz ve bunu her seferinde gösteriyor, ancak bizim de büyük oyuncularımız var. İyi savunma ve hücum seviyemizi korumalı ve oyun tarzımızı sürdürmeliyiz."

Yamal, geçtiğimiz günlerde İspanya milli takımının Fransa’yı geçip finale yükseleceğine olan büyük güvenini vurgulayan birkaç açıklama yapmıştı. Maçın başlama düdüğünden birkaç saat önce ise resmi hesabındaki “Story” özelliğinde paylaştığı iki gönderi ile bu mesajlarını pekiştirdi.

Barcelona oyuncusunun paylaşımları, iki milli takımın son karşılaşmasına açık bir gönderme niteliğindeydi. İspanya, 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa’yı 5-4 mağlup etmişti. Yamal, attığı gollerden birinin fotoğrafını ve ardından gol sevinçini paylaştı.

Lamine Yamal, Almanya’nın Stuttgart kentinde oynanan o karşılaşmada Fransa kalesine iki gol atarak o maçın en göze çarpan yıldızlarından biri olmuştu.

İspanya ile Fransa arasındaki maçın galibi, önümüzdeki Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde, yarın Çarşamba akşamı oynanacak İngiltere-Arjantin maçının galibi ile karşılaşacak.