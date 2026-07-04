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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Provokasyonun ardından… İspanyol yıldız: Ronaldo’yu nasıl durduracağımızı bilmiyorum

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
C. Ronaldo
U. Simon
Portekiz
İspanya

Ronaldo bugün, 6 ya da 7 yıl önce Real Madrid’deyken ya da en iyi dönemlerinde olduğu gibi değil

İspanya Milli Takımı kalecisi Unai Simón, iki takımın Dünya Kupası çeyrek finalinde önümüzdeki Pazartesi günü karşılaşmasından önce Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo’nun yetenekleri hakkında konuştu.

"As" gazetesinde yer alan açıklamalarında Simón, "Cristiano'yu durdurmak için özel bir planınız var mı? Ronaldo bugün, 6-7 yıl önce Real Madrid'de ya da en iyi dönemlerinde olduğu gibi değil" dedi.

"Ancak Ronaldo’yu ceza sahasından olabildiğince uzak tutmalıyız. Uluslar Ligi finalinde ceza sahası içinde kendisine gelen tek topu gole çevirdi. Hâlâ herkesin imrendiği o gol hırsına sahip ve her takımın böyle bir zihniyete sahip bir oyuncuya sahip olmayı dilediği bir oyuncu" diye ekledi.

“Bunun Cristiano Ronaldo’nun son maçı olabileceğini düşünmüyorum, asıl önemli olan maça odaklanmak. Anahtar nokta budur” dedi.

“Ronaldo, ceza sahası içinde kendi başına çözümleri nasıl bulacağını, kendine nasıl boşluk yaratacağını ve toplara nasıl ulaşacağını biliyor. Onu nasıl kontrol edebileceğimizi bilmiyorum; engin tecrübesi sayesinde ne yapması gerektiğini ve nasıl hareket etmesi gerektiğini tam olarak anlıyor” diye açıkladı.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
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İspanya
ESP

Son olarak, “Ronaldo ceza sahasına girdiğinde son derece belirleyici oluyor. Penaltı noktasına yerleşmeyi seviyor, aynı zamanda yakın direğe doğru hareket etmeyi de seviyor. Bu durumları mükemmel bir şekilde okuyor, bu yüzden onu bizim alanımızdan olabildiğince uzak tutmalıyız” diye ekledi.

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