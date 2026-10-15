Almanya'nın efsane futbolcusu Lothar Matthäus, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'yi, Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Viking karşısında 3-3 biten maçta kırmızı kart görmesinin ardından eleştirdi.

Fransız futbolcu, takımının Norveç ekibi Viking'e karşı oynadığı maçta kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Olise, 74. dakikada faul yaptıktan sonra, kendisini kışkırtan rakip takımın kaptanı Zlatko Tripic'in yüzüne topu attı.

Sayısal üstünlüğü değerlendiren Norveç ekibi, 90. dakikada beraberliği yakalamayı başardı.

Matthäus, "Bild" gazetesine şunları söyledi: "Hakem görmemiş olsa bile bu kabul edilemez."

Alman Milli Takımı tarihinde en fazla maç oynayan futbolcu, rakiplerin Olise gibi etkili bir oyuncuyu sert mücadeleler ve kışkırtmalarla etkisiz hale getirmeye çalıştığının farkında; ancak Fransız futbolcunun bu tür durumlarla nasıl baş edeceğini öğrenmesi gerektiğini düşünüyor.

Bayern'in eski yıldızı şöyle açıkladı: "Elbette böyle bir oyuncuyu mümkün olan her yolla maçtan çıkarmaya çalışıyorlar."

Bununla birlikte, Tripic'in davranışı nedeniyle onu suçlamayı reddetti ve Fransız kanat oyuncusu hakkında net konuştu: "Olise'nin kendisini kışkırtılmaya müsait hale getirdiğini vurguluyorum."

Matthäus, bu tepkinin sonuçlarından duyduğu üzüntüyü de şu sözlerle dile getirdi: "Sonuç olarak yalnızca kendisine zarar vermedi, her şeyden önce takıma zarar verdi."

Eleştirilere rağmen Matthäus, oyuncuya para cezası verilmesinin gerekli bir adım olduğunu düşünmüyor; aksine yaşananları onun için olgunlaşma fırsatı olarak görüyor. Matthäus şöyle dedi: "Bu, her genç oyuncunun geçmesi gereken bir öğrenme süreci. Olise yeterince cezalandırıldı ve hatasının farkında."