Prosinecki: Herkes Kayserispor'un düşeceğini düşünüyordu

Kayserispor Teknik Direkörü Robert Prosinecki, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında , sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle 31 puana yükselen ve düşme hattından çıkan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Robert Prosinecki maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

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Takıma geldiği günden bu yana yaşanan değişikliklere dikkat çeken Prosinecki şunları söyledi:

Daha fazla takım

"Geldiğimde takım ligin dibindeydi ve herkes Kayserispor'un düşeceğini düşünüyordu. Oyuncularımız her şeylerini verdiler. Bugün de Beşiktaş'a karşı inanılmaz bir galibiyet aldılar. İnsan üstü bir mücadele verdiklerini söyleyebilirim."

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de devam etme adına büyük bir fırsat yakaladıklarını belirten Prosinecki, "Üç gün sonra Rizespor maçımız var. Artık ona odaklanmalıyız. Ama böyle büyük bir takımı yenmenin tadını da biraz çıkarmalılar. Perşembe günü bir belirleyici maç daha oynayacağız. Dört maçın sonunda umarım ligde kalırız" dedi.