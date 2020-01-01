Prosinecki: Herkes gerçek Kayserispor'u izleyecek

Alanyaspor'a 5-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki zamanla gerçek Kayserispor'u izleteceklerini söyledi.

Hes Kablo Teknik Direktörü Robert Prosinecki maçı 5-1 kaybetmenin kötü bir sonuç olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ilk 35 dakikasında çok iyi oynadıklarını savunan Prosinecki, şöyle devam etti:

"Maçın kırılma anları yaşandı. Golü yememiz ve ardından kırmızı kart ile gardımız düştü. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan gol yedik. Ardından sıfır konsantrasyon ile maçın bazı bölümlerinde oynadık. Özellikle 10 kişi kalınca."

'u iyi oyun ve galibiyetinden dolayı kutlayan Prosinecki, rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtti.

"Ben 35. dakikaya kadar maçın böyle olacağını asla düşünemezdim, ihtimal de vermezdim" diyen Prosinecki, oyunun kontrolünü bu süreye kadar elinde tutan takım olduklarını öne sürdü.

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Ancak futbolda bunların olduğunu kaydeden Prosinecki, ligde kalmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Prosinecki, Ziraat Kupası'nda son 16 turu rövanşında ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Salı günü oynayacağız o maça hazırlanacağız. Ondan sonra kader maçı diyeceğimiz bir Ankaragücü maçımız var. Bu maçta yaptığımız hataların analizini yapacağız. Neleri doğru, yanlış yaptık futbolcularımızla konuşacağız. Gustavo hazır değil, Pedro sakatlıktan yeni çıktı. Bu oyuncularımızı hazır hale getirdiğimizde ve bu da kısa zamanda gerçekleşecek, herkes gerçek Kayserispor'u o zaman izleyebilecek."