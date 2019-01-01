Profesyonel futbolcular ırkçılığı protesto etmek için sosyal medyadan boykot yapacaklar

İngiltere'de forma giyen futbolcular, ırkçılığa dikkat çekmek için 24 saat boyunca sosyal medya üzerinden boykot uygulayacak.

Bu sezon birçok futbol maçında ırkçılığa maruz kalan oyuncular tepkilerini ortaya koymak için bir adım attı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde kaptanı Ashley Young, Twitter üzerinden ırkçı söylemlere uğradı.

Bu ay başında Instagram üzerinden bu tür ırkçı ve kötü yorumlara maruz kalan kaptanı Troy Deeney 'yeter' diyerek, "Cuma günü, futbolculara ya da herhangi birine, yüz yüze veya internet üzerinden hakaret edenleri tolere etmeyeceğimizi göstermek amacıyla bir mesaj göndereceğiz. Boykot sadece küçük bir adım. Ancak oyuncular ırkçılığa karşı bir olup harekete geçmeliler." ifadelerini kullandı.

'lı Danny Rose ise, "Gelecekteki futbolcuların, benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. Bu iğrenç şeyler yaşanırken beklemede kalmak istemiyoruz." dedi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından başlatılan #Yeter isimli boykot kampanyası, 19 Nisan Cuma günü saat 09:00'da başlayıp 24 saat boyunca sürecek. Oyuncular boykot öncesi sosyal medya hesaplarından sık sık kampanya ile ilgili görsel paylaşacak.

Manchester United forması giyen Chris Smalling de boykota destek veren isimler arasında yer alıyor. Smalling, "Yaş, ırk, cinsiyet ne olursa olsun kullanıcıların zihinsel sağlığını korumak amacıyla Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden harekete geçme zamanı geldi." dedi.

Profesyonel Futbolcular Birliği, bu boykotun uzun bir kampanya öncesi futbolda ırkçılığın üstesinden gelmek için atılan ilk adım olduğunu belirtti.