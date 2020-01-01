Profesyonel Futbolcular Birliği'nden %30 maaş kesintisine eleştiri

İngiltere'de oyuncuların maaşlarında kesintilere gidilirken, Profesyonel Futbolcular Derneği bu konuda yeni bir açıklama yayımladı.

Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Premier Lig oyuncularının koronavirüs salgını ortasında %30'luk maaş kesintisine gitmelerinin yararından endişe ettiklerini açıkladı.

Pandemi tüm dünyada futbolu felce uğratırken, maaş kesintileri ise gündeme oturdu.

ve 'un çalışanlarını ücretsiz izne yollamaları büyük eleştiri toplarken, Stan Collymore ve Jamie Carragher bu eleştirilerin başını çekti.

Daha fazla takım

PFA önceki gün yaptığı açıklamada, oyuncuların esnek olması ve koronavirüs salgınının mali yükünü paylaşması gerektiğini tamamen kabul ettiklerini söylemişlerdi.

İngiltere ve 'deki profesyonel oyuncuları temsil eden sendika, üyelerinin hem kendi kulupleri hem de futbolun uzun vadeli geleceğini garanti altına alacak şekilde davranması gerektiğini bildirmişti.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise futbolcuların ücretlerinde kesintiye giderek duruma yardımcı olabileceğini söylemişti. Hancock, "Herkesin bu ulusal çabada yerini alması lazım ve Premier Lig futbolcuları da buna dahil" demişti.

PFA ise yaptığı açıklamada, "Futbolun uzun vadede kulüplere fon artırmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Futbol piramidine inanıyoruz ve tüm kulüpler arasında dayanışma ihtiyacını vurguluyoruz" dedi.

Oyuncuların maaş kesintileri konusundaki endişelerine de açıklık getiren PFA, "Oyuncular, maaşları üzerinden ödedikleri verginin, şu anda özellikle kritik olan temel kamu hizmetlerinin finansmanına önemli bir katkı sağladığını düşünüyorlar. %30 maaş kesintisi yapmak ise bu açıdan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve hükümet tarafından finanse edilen diğer hizmetler için zararlı olacaktır" ifadelerine yer verdi.