Priştine, Avrupa Ligi'nde bir maçlığına kiralık takımla oynayacak!

Takımda çıkan pozitif vakalar nedeniyle maçı ertelenen Priştine, rakibi Lincoln Red Imps'in karşısına bir maçlığına kiraladığı oyuncularla çıkacak.

18 Ağustos'ta oynanması planlanan ancak Kosova ekibi Priştine'nin 8 futbolcusunun testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maç, UEFA ön eleme maçı 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Priştine, cumartesi oynanacak maça, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere bir seferliğine kiraladığı yeni bir ekiple çıkacak.

Priştine Sportif Direktörü Grabit Begolli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir ekip oluşturmada kendilerine yardımcı olan Kosova ligi takımlarından Feronikeli, Llapi, Trepça'89, Flamurtari, Ballkani, Drenşca ve Vushtrria'ya teşekkür etti.

Daha fazla takım

Begolli, "Sadece testi pozitif çıkan 8 oyuncumuzu değil, personel dahil tüm oyuncuları değiştirdik. Yani 18 Ağustos'ta Priştine'yi temsil etmek için belirlenen yaklaşık 40 kişiden hiçbiri olmayacak." dedi.

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Priştine Kulübünün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, tüm ekibin teste tabi tutulacağı ifade edildi.

Cumartesi günkü maç için kiralanan teknik ekip ve oyuncuların birçoğu daha önce Priştine takımında top koşturmuş kişilerden oluşuyor.