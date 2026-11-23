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İlerletici Aksiyonlar, Prime Video'nun UEFA Şampiyonlar Ligi için özel olarak geliştirdiği ilk Prime Insight özelliği. Bir takıma saha kazandıran pasları ve top sürüşlerini tespit etmek için tasarlandı.

Özellik, 25 Kasım'daki Paris Saint-Germain-Roma maçında Prime Vision alternatif yayınında ilk kez kullanılacak.

Prime Video, UEFA Şampiyonlar Ligi yayınları için geliştirdiği İlerletici Aksiyonlar'ı tanıttı. Bu yenilik, bir takıma saha kazandırarak umut vadeden hücumlar yaratan pasları ve top sürüşlerini öne çıkarırken, bunları mümkün kılan ve çoğu zaman daha az takdir gören oyuncuların katkısını da görünür kılıyor. Prime Video'nun yapımcı, mühendis, yapay zekâ uzmanı ve analistlerden oluşan ekibi tarafından geliştirilen İlerletici Aksiyonlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel olarak hazırlanan ilk Prime Insight özelliği. Özellik, Prime Vision'ın giderek genişleyen araçlarına ekleniyor. Alternatif bir yayın akışı olan Prime Vision, bir laboratuvar ve kuluçka merkezi işlevi görüyor: Yenilikler burada doğuyor ve çoğu zaman daha sonra ana yayına taşınıyor.

İlerletici Aksiyonlar, topun sahanın her bölgesinde katettiği mesafeye göre ilerletici bir aksiyonu tespit eden, yapay zekâ destekli özel modellere dayanıyor. Bu aksiyonlar takımı kaleye, dolayısıyla gol fırsatına yaklaştırıyor. İlerletici Aksiyonlar grafiğini tetikleyen eşik, rakip kaleye yaklaştıkça düşüyor; çünkü bu bölgede savunmalar daha sıkı ve boşluk bulmak daha zor. Bu ölçüt, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin perde arkasında kullandığı verileri yansıtıyor ancak geçmişte canlı yayında gösterilmesi zor oluyordu. Bir oyuncu ilerletici bir aksiyon yaptığında saha üzerindeki grafik, aksiyonun nerede başlayıp bittiğini, ilgili oyuncuyu ve topun katettiği mesafeyi gösterecek. Böylece taraftarlar, kaleye doğru kazanılan mesafeyi açıkça gösteren bir işaret sayesinde maçı teknik ekip gibi gerçek zamanlı okuyabilecek.

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Prime Video Avrupa Canlı Spor Prodüksiyonu Direktörü Andrew Hornett, "Prime Vision, maçta fark yaratan ancak geleneksel istatistiklerin veya yayın tekniklerinin her zaman yakalayamadığı ölçütleri, aksiyonları ve oyuncuları öne çıkaran yeni özellikler geliştirdiğimiz yer" dedi. "Her takımda etkisi skor tablosunun çok ötesine geçen oyuncular var. Bunlar, asistten iki veya üç pas önce topu ileri taşıyarak hücumun kuruluşunda kritik işi yapan oyuncular. İlerletici Aksiyonlar, bu aksiyonları canlı yayın sırasında ölçüp görselleştirerek tam da bu etkiyi yakalamak için tasarlandı. Taraftarlar bunları gerçekleştiği anda, gerçek zamanlı olarak görecek. Ayrıca maç boyunca verileri bir araya getireceğiz; böylece hangi oyuncuların maça en büyük etkiyi yaptığı görülebilecek."

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Özellik, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Paris Saint-Germain-Roma karşılaşmasında, 25 Kasım akşamı İtalya'da ilk kez kullanılacak. Taraftarlar, Prime Video'da canlı yayımlanan herhangi bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kumandalarını kullanarak maçın ayrıntı sayfasından veya maç sırasındaki menüden Prime Vision'a ve İlerletici Aksiyonlar gibi özelliklere erişebilecek.

İlerletici Aksiyonlar, Prime Video'nun UEFA Şampiyonlar Ligi yayınları için sıfırdan geliştirdiği ilk Prime Insight özelliği. Taktik harita, momentum, gelişmiş istatistikler, pas seçenekleri ve oyuncu etiketlerinin yanına eklenerek Prime Vision'ın taraftarları oyuna yaklaştırmak için tasarlanmış, giderek genişleyen özellik yelpazesine katılıyor. Bu özelliklerin tamamı, Prime Video'da canlı yayımlanan her UEFA Şampiyonlar Ligi maçının alternatif yayınında kullanılabiliyor. Prime Insights ilk olarak, ABD'de yalnızca Prime Video'da yayımlanan haftalık NFL maçları paketi Thursday Night Football için geliştirilmişti. Burada, ödüllü Defensive Alerts gibi yapay zekâ destekli özellikler yayınların ayırt edici unsurlarından biri hâline geldi ve her hafta alternatif yayından ana yayına taşındı.

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Prime Video Spor

Prime Video, dünya genelinde NBA, WNBA ve Skins Game; ABD'de Thursday Night Football, Masters Tournament, NASCAR, New York Yankees, Duke Üniversitesi erkek basketbol takımı, Seattle Storm ve bazı yerel buz hokeyi takımlarının yanı sıra hem ABD hem Kanada'da ONE Championship ve NWSL dâhil geniş bir canlı spor yelpazesi sunuyor. Prime Video ayrıca Kanada'da NHL on Prime ve PWHL; İtalya, Almanya, Birleşik Krallık ve İrlanda'da UEFA Şampiyonlar Ligi; Fransa'da Roland-Garros; Almanya ve Avusturya'da Wimbledon; İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Premier League; Avustralya'da ICC Cricket; Brezilya'da Copa do Brasil ve Serie A; Japonya'da MLB ve canlı boks; Meksika'da ise Chivas ve Meksika Millî Futbol Takımı (Mexican National Football Team) yayınlarını sunuyor. Kullanılabilirlik pazara göre değişse de izleyiciler Paramount+, FOX One, Peacock Premium Plus, Apple TV, NBA League Pass, bazı yerel bölgesel spor kanalları, Premiere (Brezilya), TSN (Kanada), Sportsnet (Kanada) ve DSports (Arjantin) gibi yayın hizmetlerine de abone olabiliyor.