Tüm gözler bu akşam, İtalya Serie A'nın onuncu haftası kapsamında Juventus ile Napoli arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Allianz Stadı'na çevrildi.

Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, takımı yeniden doğru yola sokacak çözümler bulma arayışıyla ilk on birinde hem oyuncu hem de taktik düzen bazında birçok değişiklik yaptı.

Juventus'un ilk on biri şu şekilde oluştu:

Juventus (4-3-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lokumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Woltemade, Alagbegoviç; Kolo Muani.

Yedek kulübesi: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boha, İkator, Cambiaso, Rugani, Sarr.

Öte yandan Napoli, maça teknik direktörü Massimiliano Allegri yönetiminde ve kadrosunda bazı değişiklikler yapmasını gerektiren alışılmadık koşullar altında çıkıyor.

Rasmus Höjlund ateş nedeniyle yaşadığı rahatsızlık yüzünden yok; Allegri ise Amir Rrahmani'yi yedek kulübesinde tutmaya karar verdi. Milenkovic ise kas sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Napoli'nin ilk on biri ise şöyle:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

Juventus şu anda en iyi dönemlerinden birini yaşamıyor; Genoa karşısında alınan mağlubiyet takım üzerindeki baskıyı artırırken, takımın seviyesi ve sonuçlarıyla ilgili daha fazla soru işareti doğurdu.

Durumu kontrol altına almak ve kâğıtları yeniden dağıtmak amacıyla kulüp, son günlerde oyuncularına bir süre dinlenme hakkı tanıdı; ardından son dönemdeki kötü gidişatın etkilerini geride bırakmak ve Napoli maçına en iyi şekilde hazırlanmak hedefiyle soyunma odasında görüşmeler gerçekleştirildi. Spalletti ve oyuncularından, güçlü bir rakip karşısında özgüveni yeniden kazanma fırsatı olabilecek bu önemli sınavda takımın kişiliğini ve mücadeleci ruhunu ortaya koymaları beklenecek.

Maçın başlamasına bir buçuk saat kala Juventus'un otobüsü, oyuncuları desteklemeye özen gösteren ve herhangi bir ıslık atmayan taraftarların kalabalık karşılaması eşliğinde Allianz Stadı'na ulaştı. Bianconeri taraftarları, oyunculara ve teknik heyete açık bir mesaj niteliğinde tezahüratlarını birçok kez tekrarladı: Taraftar desteği hâlâ sürüyor, ancak buna karşılık sahada bu zorlu dönemi aşma arzularını yansıtan güçlü bir tepki bekliyorlar.