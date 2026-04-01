Prestiani, Vinícius olayına ilişkin: Söylemediğim bir şey için kanıt olmaksızın cezalandırıldım

Benfica oyuncusu Gianluca Prestiani (20), Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid oyuncusu Vinícius Júnior'a ırkçı hakaretlerde bulunduğunu reddetti.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), oyuncunun Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Karar, Vinícius'un Brestiani'nin kendisine "maymun" dediğini iddia etmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında verildi.

Prestiani, "Telefe" kanalına verdiği röportajda bu olay hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Beni gerçekten inciten şey, hiç yapmadığım bir şey için bana böyle davranılmasıydı. Bu, beni her şeyden daha çok incitti. Ama neyse ki çok sakinim, çünkü beni tanıyan herkes nasıl bir insan olduğumu bilir ve bu bana yeter."

Devamında şunları söyledi: "Bana inanan ve bu yolculuk boyunca beni destekleyen kulübe (Benfica) çok minnettarım. Kulüp ve takım arkadaşlarım bu desteği içtenlikle gösterdiler ve bu benim için Instagram'da bir hikaye paylaşmaktan çok daha fazla anlam ifade ediyor."

Konuşmasını sonlandırmadan önce, çok dokunaklı bir şekilde şunları söyledi: "Bu beni çok üzdü. Söylemediğim bir şey için kanıt olmadan cezalandırıldım. Ama artık her şey bitti. Beni (rövanş maçında) son ana kadar bekleyen Benfica ekibine çok minnettarım."

